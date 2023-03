Pantera: Weitere Konzerte in Dresden und Stuttgart angekündigt

Das Hin und Her bezüglich der US-Thrasher Pantera geht weiter: Nachdem sowohl ihre Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park sowie ihr Konzert in Wien abgesagt wurden, gibt die Band nun Termine für weitere Shows bekannt.

Pantera geben weitere Shows bekannt

Die reformierten Pantera – für die verstorbenen Mitglieder Dimebag Darrell (Gitarre) und Vinnie Paul (Schlagzeug) springen Zakk Wylde (Black Label Society) und Charlie Benante (Anthrax) ein – gaben vor Kurzem bekannt, dass sie auf ihrer anstehenden Deutschland-Tour nun auch Halt in Stuttgart (2. Juni, Hanns-Martin-Schleyer-Halle) und Dresden (3. Juni, Dresdner Messe) machen werden. Zuvor gab die Band nach der Absage ihres im Wiener Gasomoter geplanten Auftritts einen zusätzlichen Gig in Budapest bekannt.

Empfehlung der Redaktion Pantera: Zusätzliche Show in Ungarn bekanntgegeben Groove Metal, Thrash Metal Nachdem geplante Auftritte von Pantera in Deutschland und Österreich gestrichen wurden, kündigt die Band nun einen weiteren in Gig in Budapest an. Vorausgegangen war den Konzertabsagen die wiederaufgegriffene Diskussion über die rassistischen Ausfälle von Frontmann Phil Anselmo beim Dimebash 2016. Videoaufnahmen der Show zeigen mehrmalige White Power-Rufe des Sängers. Auch den Hitlergruß zeigte Phil damals offen. Im Nachhinein beteuerte er, dass er lediglich Witze über Weißwein gemacht hätte. Phil entschuldigte sich mehrfach für seine Entgleisung und gab an, dass er keinesfalls ein Rassist sei. Er bereue den von ihm inzwischen als Fehltritt eingestandenen Vorfall und bemüht sich um eine Klärung des Sachverhalts, so auch im Interview mit METAL HAMMER.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Pantera Groove Metal Im Rahmen ihrer weltweiten Tournee machen Pantera auch in Deutschland halt. Zwei Termine stehen an: In Berlin und Hamburg könnt ihr Phil Anselmo und Co. abfeiern. Unklar ist, ob die Kontroverse um die anstehende Tournee von Pantera nun ein Ende hat. Obwohl die Reunion sich in Teilen unter Fans als auch Musikern großem Zuspruch erfreut, hagelt es auch weiterhin Kritik an Phil Anselmo und besagtem Vorfall. Nicht wenige wollen ihm seine entschuldigenden Worte abnehmen und pochen weiterhin darauf, auch die übrigen Konzerte zu canceln. Laut aktuellem Stand sollen jedoch die aktuell geplanten Konzerte stattfinden.

