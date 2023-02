Pantera: Zusätzliche Show in Ungarn bekanntgegeben

Phil Anselmo mit Down im The Hangar am 4. März 2011 in New Orleans, Louisiana

Seit Wochen sind Pantera Gegenstand der Kritik. Der Grund: Phil Anselmos rassistische Ausfälle beim Dimebash 2016. Diese haben dazu geführt, dass die angedachten Auftritte der Band bei Rock am Ring und Rock im Park abgesagt wurden. Die Show in Wien wurde ebenfalls gecancelt. Als Ersatz für Letztere wurde nun ein zusätzliches Konzert in Ungarn anberaumt.

Pantera: Neues Konzert in Budapest angekündigt

Empfehlung der Redaktion Hitlergruß: So versuchte Phil Anselmo sich zu distanzieren Heavy Metal METAL HAMMER hatte 2018 Phil Anselmo zu seinem rassistischen Aussetzer beim Dimebash 2016 interviewt. Hier gibt es das Gespräch zum Nachlesen. Eigentlich sollten Pantera am 31. Mai 2023 im Gasometer in Wien auftreten. Die Welle der Empörung über die rassistischen Entgleisungen von Frontmann Phil Anselmo machten diesem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Absagen von Rock am Ring und Rock im Park brachten den Sachverhalt wieder auf den Tisch. Kurz darauf knickten auch die Veranstalter des Wien-Konzerts, Barracuda Music und Mind Over Matter, ein.

In den Sozialen Medien schrieben sie: „Alle Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Danke für euer Verständnis.“ Eine Erklärung, ob der Grund für die Absage ebenfalls besagter Vorfall beim Dimebash 2016 sei, blieb aus. Wütende Fans vermuteten dies jedoch in den entsprechenden Kommentarbereichen. Nun gaben Pantera bekannt, dass sie am ursprünglichen Tag der Wien-Show ein weiteres Konzert im Barba Negra in Budapest spielen werden. Auch am 30. Mai wird die Band dort einen bereits ausverkauften Gig spielen.

Empfehlung der Redaktion Pantera-Reunion war zwei Jahre in der Mache Southern Metal Laut einem langjährigen Vertrauten und Mitarbeiter der Band haben Pantera die vergangenen zwei Jahre an ihrem Reset gewerkelt. Im Rahmen eines Soloauftritts beim Dimebash 2016 zeigte Phil Anselmo wiederholt den Hitlergruß und rief mehrmals „White Power“. Im Nachhinein erklärte er, dass es sich dabei lediglich um Witze über Weißwein gehandelt habe. Inzwischen beteuert er, dass es sich dabei um einen alkoholbedingten Ausrutscher gehandelt habe, der sich nicht wiederholen werde. 2022 hat sich die ursprünglich 2003 aufgelösten Band wiedervereinigt. Für die inzwischen verstorbenen Mitglieder Dimebag Darrell (Gitarre) und Vinnie Paul (Schlagzeug) springen Zakk Wylde und Charlie Benante ein.

