Paradise Lost: Tiefschwarze Naturgewalt

Foto: Anne C. Swallow. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Das komplette Interview mit Paradise Lost findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Bleib du Zuhause, wir kommen zu dir! Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Erhabene Einsichten

Eine besondere Geschichte erzählt das OBSIDIAN-Stück ‘Ending Days’. Es handelt von einer zerrütteten Familie, der erst im Angesichts des nahenden Todes klar wird, wie wenig Nähe zwischen den Mitgliedern bestand, obwohl nur Kleinigkeiten die Uneinigkeit auslösten. „Erst in einem Todesfall sehen Menschen ein, dass sich einig zu werden und in all den Jahren eine Beziehung zueinander zu pflegen nicht schwer gewesen wäre.