Rammstein: Neues Album soll vor der Tour 2022 kommen

Vor dem Start der nächsten Welttournee soll das bereits fertiggestellte, achte Rammstein-Album erscheinen, wie Richard Kruspe kürzlich bestätigt. Laut Plan soll die Tour am 15. Mai 2022 in Prag beginnen. Wer rechnen kann, wird feststellen, dass demnach relativ zeitnah mit neuem Material zu rechnen ist – solange uns Rammstein nicht bis zum letzten Tag auf die Folter spannen.

In einem neuen Interview mit Spot On News wird Kruspe, der momentan das neueste Werk seines Projekts Emigrate promotet, gefragt, ob er etwas über die neue LP von Rammstein verraten könne. Genauere Informationen als „das Album wird voraussichtlich nächstes Jahr vor der Tournee erscheinen" kann ihm der Interviewer allerdings nicht entlocken. Der Musiker erzählt jedoch, dass die letzte Rammstein-Tour Narben hinterließ und er sich bereits vor dem weltweiten Corona-Lockdown zurückgezogen hatte.

Isolation nach letzter Rammstein-Tour

„Um ehrlich zu sein, hatte ich mich schon vor Corona in die Isolation begeben, nach der letzten Rammstein-Tour. Das war wahrscheinlich die größte Tour in unserer Band-Geschichte und als ich danach nach Hause kam, fiel ich zum ersten Mal in ein tiefes Loch. Ich habe mich zurückgezogen und zwischendurch darüber nachgedacht, mit der Musik aufzuhören, weil ich keinen Sinn mehr darin sah. Natürlich möchte man eine solche Depression nicht erleben und wenn man keine Hilfe von außen bekommt, muss man in der Lage sein, extrem stark über sich selbst nachzudenken.“

Nun, nach zwei Jahren fernab des Show-Lebens, wünscht sich auch Kruspe zurück auf die Bühne. „Natürlich vermisst man etwas, vor allem wenn man es nicht darf oder wenn es im Moment nicht möglich ist. Also ja, ich freue mich auf die kommende Tour mit Rammstein", verrät er.

Der Astronaut Thomas Pesquet von der European Space Agency (ESA) bekam den neuen Rammstein-Stoff bereits im Oktober 2021 zu hören und scheint begeistert zu sein. Angesichts der Tatsachen bleibt zu hoffen, dass auch Rammstein-Fans zeitnah frisches Futter bekommen und die Tour nicht um ein weiteres Jahr verschoben werden muss.