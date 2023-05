Nach seiner COVID-19-Erkrankung schlägt sich Devildriver- und Coal Chamber-Frontmann Dez Fafara mit Herzproblemen herum.

Dez Farara laboriert an Herzproblemen, die sich in Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung eingestellt haben. Die gab der Sänger nun zu Protokoll. Die Ärzte haben ihm deswegen verboten, Überseeflüge zu machen. Aus diesem Grund kann er mit Devildriver derzeit nicht in Europa auftreten, sondern geht stattdessen mit Coal Chamber auf US-Tour. Langer Weg "2021 bin ich an COVID-19 erkrankt, wovon ich Herzprobleme davongetragen habe", erläutert Dez Farara. "Ich musste im Erdgeschoss meines Hauses leben, weil ich kaum mehr als zwei Schritte gehen konnte, ohne zusammenzubrechen. Tatsächlich habe ich mich zu der Zeit von meiner Familie verabschiedet, denn ich dachte nicht, dass ich…