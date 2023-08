Was machen Musiker aus ver­schiedenen Metal-Bands, wenn sie Langeweile haben? Sie gehen in die Kneipe, ein Bier trinken. Und aus gefühlt 80 Prozent solcher Zusammen­treffen entstehen neue Projekte. Möglich, dass es bei Rotten Casket auch so lief, jedenfalls sammeln sich hier (ehemalige) Musiker von Asphyx, Sodom und tausend anderen Kapellen um Martin van Drunen, auf dass des Meisters Stimme mit ordentlich Krach ummantelt werde. Nach drei EPs und einer Compilation wurde es auch mal Zeit für ein richtiges Album, schließlich lärmen die Herren (allerdings in verschiedenen Besetzungen) schon seit 2013 unter diesem Namen zusammen. Die erste Auskopplung ‘Hunting Down The Last Living’ gewährt einen guten Eindruck von der Marschrichtung, die Rotten Casket einschlagen.

Eine Spur Asphyx, ein bisschen Hail Of Bullets, ein paar thrashigere Riffs und hymnische Momente ergeben einen Mix, der Fans der genannten Bands mit Sicherheit gefallen wird. Dazu zeigt sich van Drunen von seiner humorigen Seite: Song-Titel wie ‘Necrolympics’, ‘On Crystal Deth’ oder ‘Cape Cadaveral’ sorgen für kollektives Schmunzeln auf dem Friedhof. Bleibt am Ende nur die Frage, ob wir es hier mit einem Projekt oder einer richtigen Band zu tun haben.

***

***