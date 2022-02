Korn veröffentlichen mit ‘Lost In The Grandeur’ den letzten Anheizer vor der Veröffentlichung ihrer neuen Platte REQUIEM.

Am 04. Februar 2022 soll es geschehen: REQUIEM, das 14. Werk der Nu Metal-Urväter Korn, erscheint nach einer dreijährigen, pandemiebedingten Kreativpause. ‘Forgotten’ und ‘Start The Healing’ wurden der lechzenden Fan-Gemeinde bereits präsentiert. Mit ‘Lost In The Grandeur’ feuern die US-Amerikaner einen eher untypischen Schuss in modern-metallische Sphären ab, was die Neugier auf den Sound der neuen Platte wuchern lässt. Ohne Zeitdruck war es Jonathan Davis und Co. dieses Mal offenbar möglich, alle musikalischen Details genauestens umzusetzen. Auch auf unserem Soundcheck-Thron durften die Körnchen Platz nehmen. Die REQUIEM-Tracklist: 01. Forgotten 02. Let The Dark Do The Rest 03. Start The Healing…