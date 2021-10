Iron Maiden-Fan und Schuldirektorin am Pranger besorgter Eltern

Die kanadische Schuldirektorin Sharon Burns ist unter Beschuss einiger „besorgter“ Eltern geraten. Angeblich, weil sie ein Iron Maiden-Fan ist.

Sharon Burns, die Rektorin der kanadischen Eden High School in Ontario, Kanada, wird von einigen Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler beschuldigt, an satanischen Praktiken teilzuhaben. Diese Anschuldigung stützt sich schlichtweg auf ihr offensichtliches Iron Maiden-Fan-Dasein.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: So klingt SENJUTSU Heavy Metal, Progressive Metal Wir haben uns die zehn Songs des neuen Iron Maiden-Albums SENJUTSU für eine Einzelkritik vorgenommen. Lest hier das Track-by-Track. Die Kontroverse begann, als Burns vermeintlich Besorgnis erregende Fotos auf Instagram hochlud. Auf einem Foto ist die Kanadierin zu sehen, wie sie das Metal-Gabel-Handzeichen macht, während sie vor einem Iron Maiden-Banner steht. Auf dem zweiten Foto liegt eine „Eddie The Head“-Puppe auf ihrem Armaturenbrett. Unterhalb der Puppe sieht man ein Blatt Papier, auf dem „Eddie 666“ geschrieben steht.

Die Beiträge, die Burns inzwischen von ihrem Account gelöscht hat, führten zur Einrichtung einer Petition mit dem Titel „Eden High School Principal, Sharon Burns, Needs To Be Transferred Immediately!“ („Eden High School-Schuldirektorin Sharon Burns muss mit sofortiger Wirkung versetzt werden!“). Über 500 Menschen unterschrieben die Petition, die inzwischen geschlossen wurde.

Sharon Burns führt Jugendliche scheinbar in „satanische Praktiken oder Symbolik ein“

In der Beschreibung hieß es: „Als besorgte Eltern sind wir zutiefst beunruhigt, dass die Schulleiterin der Schule unverhohlen satanische Symbole und ihre Zugehörigkeit zu satanischen Praktiken auf ihren öffentlichen Social Media-Plattformen gezeigt hat, auf der alle Schüler sie sehen können.

Empfehlung der Redaktion Keine Lobgesänge: 10 Songs mit „Gott“ im Titel Ob nun zu Deutsch „Gott“ oder englisch „God“ - es gibt unzählige Lieder, bei denen der Allmächtige zwar im Titel steht und auch besungen wird, jedoch nicht wirklich gut dabei wegkommt. Wir haben für euch eine kleine Auswahl getroffen. Als Eltern fordern wir ihre Versetzung an eine andere Schule. Bitte ersetzen Sie sie durch eine andere Schulleiterin, die mit den Werten der Familien an der Eden-Schule übereinstimmt und den Unterricht oder die Aufrechterhaltung dieser Werte nicht sabotieren und nicht versuchen wird, beeinflussbare Schüler in satanische Praktiken oder Symbolik einzuführen.“

Nachdem einige Mitglieder der Schulgemeinschaft Einwände gegen die Verfolgung von Sharon Burns erhoben hatten, fügte die Gruppe hinzu: „Wenn sie nicht ein Bild ihres selbstgebastelten 666-Zeichens gepostet hätte, würde diese Petition nicht existieren. Niemand kümmert sich darum, welche Band sie mag, und es geht nicht darum, was sie sich anhört. Das wäre kleinlich und unsinnig.“

Wir brauchen Frau Burns

Glücklicherweise wurde als Reaktion darauf eine Gegenpetition mit dem Titel „We Need Mrs. Burns“ („Wir brauchen Frau Burns“) ins Leben gerufen, die bisher mehr als 20.000 Unterschriften erhalten hat. Hoffentlich hilft diese Aktion, ihren Job zu retten. In der Beschreibung dieser Petition heißt es: „Es ist lächerlich, dass ein paar Eltern ihre Rolle als Schulleiterin nur aufgrund eines Instagram-Posts beurteilen. Die Eden High School ist eine öffentliche Schule. Nicht eine christliche Schule.