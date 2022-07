Sharon den Adel: Ein Rückblick zum 48. Geburtstag

auch interessant

Sängerin Sharon den Adel, die am 12. Juli 1974 in Südholland geboren wurde, kann heute auf eine ruhmreiche Karriere zurückblicken, die insbesondere die Entwicklung des Symphonic Metal-Genres maßgeblich beeinflusst hat. Bereits seit 1996 formt und prägt die niederländische Musikerin und Song-Schreiberin mit ihrer Band Within Temptation die besagte Gattung mit Einschlägern wie ‘Mother Earth’, ‘Stand My Ground’, ‘Our Solemn Hour’ und zahlreichen weiteren Hits.

Glückliche Kehrtwende

Obwohl den Adels Zukunftsvision zwar auf eine Karriere innerhalb der Mode-Branche ausgerichtet war, sollte sich das Schicksal zu ihren und zu unseren Gunsten wenden. Die gelernte Mode-Designerin hatte ihren Beruf noch parallel zum Entstehungsprozess von Within Temptation ausgeübt, bevor sie sich nach dem Riesenerfolg der im Jahr 2000 erschienenen Single ‘Ice Queen’ in ganzer Fülle dem Musikerinnendasein widmete.

Empfehlung der Redaktion Within Temptation performten bei „Save Ukraine – #StopWar”-Konzert Symphonic Metal Die niederländische Symphonic Metal-Gruppe Within Temptation nahm am 27. März 2022 an einem Telethon-Konzert zur Unterstützung der Ukraine teil. Während die Debütplatte ENTER (1997) erst die ihr gebührende Anerkennung fand, als sich die Band bereits im Musikgeschäft etabliert hatte, ging es für die damals noch im Gothic Metal angesiedelte Gruppe bereits auf Deutschland- und Österreich-Tournee.

Mit MOTHER EARTH (2000) erzielte die Band größere Erfolge und manifestierte ihre inhaltlichen Schwerpunkte. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur, Referenzen zum Wicca- und Heidentum, die gleichzeitig auch gesellschaftskritische Akzente setzen, als auch das Übernatürliche gehören noch heute zu den charakteristischen Themen, die Within Temptation in ihren Songs behandeln. Erwähntes Album verkaufte sich europaweit mehr als 750.000-mal und erreichte Dreifach-Platin in den Niederlanden.

MOTHER EARTH bei Amazon bestellen

Neue Welle des Symphonic Metal

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil: Neue Musik ist in Arbeit Alternative Metal, Gothic Metal Die Alt Gothic Metal-Band Lacuna Coil schraubt aktuell an einem neuen Projekt. Dabei soll es sich allerdings nicht um eine nächste Platte handeln. THE SILENT FORCE (2004) fixierte später die ranghohe Position der Band neben Genre-Größen wie Therion oder Lacrimosa. In gleichem Zug erwuchs eine neue Welle des Symphonic Metal. Within Temptation, Nightwish, Epica und After Forever schlugen Brücken zwischen opernhaften Arien, Gothic-eskem Erscheinungsbild und träumerisch-modernem Metal-Sound mit Pfiff.

Dass auch der Nachfolger, THE HEART OF EVERYTHING (2007), wuchtig einschlug, stellte also keine Überraschung dar. Wieder mal bereicherte die Band um Sharon den Adel den Metal-Kosmos mit dynamischen Hymnen. ‘The Howling’, ‘What Have You Done’ und ‘Hand Of Sorrow’ zählen mitunter zu den Blick- beziehungsweise Hörfängen der Within Temptation-Diskografie. Im Jahr der Albumveröffentlichung gewann die Band den MTV Europe Music Award in der Kategorie „Best Dutch and Belgian Act“.

Feat. Sharon den Adel

Mit THE UNFORGIVING (2011), HYDRA (2014) und RESIST (2019) hielt die Gruppe ihr musikalisches Level trotz Besetzungswechseln. Der Sensationsreiz war bis dato allerdings zum großen Teil abgeklungen, was unter anderem der sich allmählich festigenden Hegemonie elektronischer Pop-Musik zu Schulden kam.

RESIST bei Amazon bestellen

Empfehlung der Redaktion Jen Majura spricht über Evanescence-Rausschmiss Rock Jen Majura spielt seit Mai nicht mehr bei Evanescence. Jetzt hat sie sich zu ihrem Band-Rausschmiss geäußert – und Aussicht auf die Zukunft gegeben. Neben Within Temptation wirkte Sharon den Adel an zahlreichen Projekten mit. Gastauftritte bei Delain, Avantasia und Ayreon sorgten flächendeckend für Jubel. Den Adels gemeinsamer Song mit dem niederländischen DJ Armin van Buuren, ‘In And Out Of Love’, spaltete hingegen die Meinungen vieler Fans.

Dennoch: Sharon den Adel überrascht stets mit Genre-übergreifenden, innovativen Ideen. Wir bleiben gespannt auf alles, was noch kommen mag. In dem Sinne: Happy birthday und cheers!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.