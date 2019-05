Slipknot: Corey Taylor erklärt neue Maske

Slipknot in ihren neuen Masken zum neuen Album WE ARE NOT YOUR KIND

Wie findet ihr die neuen Masken von Slipknot? Angenehm unangenehmer Stoff, oder? Genau diese Reaktion wollte Sänger Corey Taylor mit seiner neuen Verkleidung hervorrufen. Dies hat der 45-Jährige in einem Interview mit „Kerrang!“ bezüglich des jüngsten Videos zu ‘Unsainted’ verraten. Demnach findet Taylor, dass er zuletzt irgendwie in ein falsches Licht gerückt wurde.

„Ich wurde daran erinnert, dass auch wenn du das Beste für die Menschen willst, kriegst du manchmal das Schlimmste. Man machte irgendwie, dass ich mich wie ein Bösewicht fühlte, auf eine seltsame Art. Was okay ist. Es war unausweichlich, und es stört mich wirklich nicht viel. Aber – für eine kleine Weile – tat es das. Ich habe immer versucht ein gute Vater zu sein, ein guter Mensch zu sein, eine gute Person zu sein. Vor ein paar Jahren habe ich ein bisschen Scheiße durchmachen müssen.

Überdrüssige Metaller

Und in dieser Zeit hat sich bei vielen Leuten deren Meinung über mich umgedreht. Vielleicht lag es daran, dass sie es müde waren, meine Namen zu hören, was so verdammt wahr ist. Sogar ich komme an den Punkt, an dem ich es müde bin, meinen eigenen verdammten Namen zu hören. Ich sagte mir: ‚Okay, wenn ihr einen Bösewicht wollt, bekommt ihr einen verdammten Bösewicht.‘ Meine Vision war etwas Unangenehmes zu erschaffen – nicht nur für mich zum Anziehen, sondern auch für die Leute zum Anschauen“, geht der Slipknot-Mann ins Detail.

Ich wollte, dass es sich so anfühlt, als ob es etwas ist, dass im Keller von jemand kreiert wurde. Etwas, dass ausdrücklich dafür gemacht wurde, um sich mit den Leuten anzulegen. […] Die Leute wollen die Menschen wegen ihrer Art zu leben runterziehen, auch wenn sie sie hgar nicht wirklich kennen. Es war befreiend, mir diese Seite zu eigen zu machen und nach dem Motto drauf zu sein: ‚Pfeif auf euch. Mir doch egal, was ihr über mich denkt, also nehmt dies!'“

Der Slipknot-Vokalist hat sich für seine neue Maske extra mit dem gefeierten Special Effects-Künstler Tom Savini zusammengetan und sie von ihm anfertigen lassen.