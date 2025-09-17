Die fiktiven Charaktere von Steel Panther müssten Dave Grohl eigentlich dafür feiern, dass er fremdgegangen ist. Insofern passt diese Paarung wunderbar zusammen, denn die humorigen Glam-Metaller haben gemeinsam mit ihrem langjährigen Produzenten Jay Ruston das Aufnahmestudio des Foo Fighters– und Nirvana-Musikers geentert. Im Studio 606 werkelt das Quartett derzeit an neuem Song-Material, wie Drummer Stix Zadinia im Interview mit Rob Chapman zu Protokoll gab.

Eile mit Weile

Darauf angesprochen, wann die Fans mit neuem Stoff rechnen dürfen, erwiderte der Steel Panther-Schlagzeuger: „Wir haben kein Veröffentlichungsdatum. Wir managen unsere Band, sind die Merchandise-Firma, sind die Plattenfirma. So sind wir vielleicht eine der größten Do It Yourself-Bands — abgesehen von Metallica. Aber wir haben kein Label. Und wir haben einen Booking-Agenten, aber wir machen es selbst. Daher müssen wir nicht auf irgendeine Art Zeitplan achten. Also entschieden wir uns: ‚Wir haben jetzt die Zeit. Lasst uns vier Lieder einspielen.‘ Wahrscheinlich werden wir weitere vier Songs machen. Ob wir eine vollwertige Veröffentlichung machen, dessen bin ich mir nicht sicher.

Ich weiß nicht, ob wir Singles raustropfen lassen werden, wie man es heutzutage macht. Keine Ahnung, ob wir eine EP aufnehmen werden. Unsere Zukunft bezüglich dessen, wie und wann wir Musik rausbringen, ist ein wenig unsicher. Aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, Anfang 2026. Vielleicht wird zuvor noch eine Single erscheinen — für Weihnachten. Aber wir werden in den nächsten Monaten vier bis acht weitere Lieder einspielen. Dieser Prozess ist anders, denn für gewöhnlich gehen wir rein und sagen uns: ‚Hier sind 14 Songs, lasst uns machen, dies ist die Zeit, die wir im Studio haben — Boom!‘ Dies ist ein wenig anders und ein bisschen befreiender, weil wir unsere Energie wirklich in eine kleinere Menge Stücke stecken können. So kann man mehr Energie pro Song aufwenden.“

Des Weiteren plauderte der Steel Panther-Rocker darüber, wie es war, im Studio 606 aufzunehmen: „Dieses Mischpult — das ist das berüchtigte Sound City Neve-Pult — mit der Unterschrift von Paul McCartney drauf. Dave Grohl hat das Studio vor zwanzig Jahren gebaut — und er hat es für Rock gebaut. Es ist ehrlich gesagt wahrscheinlich das beste Rock-Studio in Los Angeles — und ich war in den Abbey Road- und BBC-Studios. Ich war an derlei Orten und würde sagen: Wenn man Rock’n’Roll-Drums, -Gitarren und -Bässe aufnimmt, kann man dafür argumentieren, dass 606 das beste Rock-Studio auf der Welt ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.