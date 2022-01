Im kommenden Sommer wollen Guns N’ Roses eine üppig bestückte USE YOUR ILLUSION-Neuauflage anreichen — zum 30. Jubiläum der Alben.

Am 17. September 1991 haben Guns N’ Roses ihr legendäres Doppelalbum USE YOUR ILLUSION veröffentlicht. Zum 30. Jubiläum -- das eigentlich schon dieses Jahr hätte gefeiert werden müssen, was sich aber aufgrund der Pandemie verschoben hat -- bereiten Axl Rose, Slash und Co. nun eine Deluxe-Version der Platten vor. Anvisiert wird hierbei der Sommer 2022. Danke, Corona Die guten Neuigkeiten ausgeplaudert hat Guns N’ Roses-Gitarrist Slash im Interview mit Andy Burns von Biff Bam Pop!. Den Journalist wurmte natürlich, dass die Neuauflage von USE YOUR ILLUSION nicht mit dem eigentlich 30. Geburtstag der Scheiben zusammenfällt. Dazu sagte Slash: "Das hat…