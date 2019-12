17 Metal-Geschenktipps zu Weihnachten

Der 25.10. müsste in der Geschichte von Saudi-Arabien als Metal-Feiertag eingetragen werden: Erstmals trat eine Metal-Band öffentlich live auf.

Man kann kaum glauben, dass es erst 2019 werden muss, damit in einem Land eine Metal-Band öffentlich auftreten darf. Doch leider gibt es immer noch Staaten, in denen genau dies verboten ist. Im Wüstenstaat Saudi-Arabien, der sogenannten "Wiege des Islam" (mit dem Wallfahrtsort Mekka), ist am 25.10.2019 Historisches geschehen. Die Grindcore-Band Creative Waste absolvierte das überhaupt erste Metal-Konzert in der Geschichte des Königreichs. Dieser Auftritt ist ein Meilenstein und hinsichtlich der kreativen Freiheit riesiger Schritt vorwärts in dem notorisch repressiven Land. Schließlich wurden in der Vergangenheit Künstler ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie Musik gespielt hatten. Seit 2009 operiert in…