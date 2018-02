70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt sticht auch 2019 wieder in See

Foto: 70.000 Tons Of Metal. All rights reserved.

Die meisten Fans sind längst von der 70.000 Tons Of Metal 2018 zurückgekehrt – der 8. Auflage des Festivals auf See. Einige mehr von ihnen leiden immer noch an den Folgen der „PCD (post cruise depression)“ infolge von vier unvergesslichen Tagen auf der „Independence Of The Seas“.

Mehr als 3.000 Metalheads und 61 Bands bemannten das Schiff, wobei jeder Interpret zwei Gigs hinlegte (124 Shows auf insgesamt vier Bühnen), während des einzigartigen Spektakels auf hoher See. Manche Fans verbrachten ihren Landgang auf Turks und Caicos mit ihren liebsten Bands im Rahmen einer der zahlreichen von Künstlern geführten Touren.

Schnorcheln mit Rochen

Stell dir vor, du schwimmst mit Meshuggah in atemberaubender Kulisse mit Rochen, oder schnorchelst sicher mit Aborted und Exhumed an deiner Seite. Es gibt Wölfe auf einer Safari? Na klar, springe von Küste zu Küste mit Wolfchant.

Weiterlesen Video: Der All-Star-Jam bei den 70.000 Tons Of Metal Bei der diesjährigen 70.000 Tons-Kreuzfahrt nahmen 50 Metal-Musiker an der von Jeff Waters initiierten "Jamming With Waters In International Waters"-Session teil. Dazu gab es noch den All-Star-Auftritt „Jamming With Waters in International Waters“, den, neben Annihilator-Mastermind Jeff Waters als Host, Mitglieder von Kreator, Sabaton, Cannibal Corpse, Destruction, Sonata Arctica, Meshuggah, Enslaved, Primal Fear, Dark Tranquillity, Voivod, Seven Spires und viele mehr hinlegten. Mit Klassikern der Heavy-Metal und Hard-Rock-Szene im Repertoire brachten sie gemeinsam die Bühne zum Beben.

Einen großen Bericht über die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt 2018 findet ihr in unserer METAL HAMMER-Aprilausgabe, die ab 14. März 2018 in den Läden steht.

Rekorde und Statistik

Außerdem gab es einen Rekord, der bei der 70.000 Tons Of Metal gebrochen wurde: Die Spitze von 74 verschiedenen Nationen aus 2017 wurde 2018 durch eine weitere Nation übertrumpft. So beweist 70.000 Tons Of Metal einmal mehr, dass sie die internationalste aller Kreuzfahrten ist, indem sie nunmehr 75 Nationen vereint.

Deutschland, USA und Kanada stehen hier unter den Top 5 der am meisten vertretenen Länder der Fahrt. Und auch demografische Spitzfindigkeiten machen hier richtig was her: Der jüngste Matrose war ein Jahr alt, und die älteste Matrosin wurde während der Cruise 79.

Weiter geht’s mit Runde 9

Also macht euch gefasst, ihr Matrosen und Landratten: Nach der Cruise ist vor der Cruise: Ihr könnt euch schon auf die 9. Auflage der 70.000 Tons Of Metal Kreuzfahrt freuen. Das Original, die weltgrößte Heavy Metal Kreuzfahrt, diesmal von Miami/Ft. Lauderdale nach Labadee, Haiti, und zurück, sticht vom 31. Januar – 4. Februar 2019 in See.