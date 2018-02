Video: Der All-Star-Jam bei den 70.000 Tons Of Metal

Foto: Screenshot via YouTube, ZarTh Vader. All rights reserved.

Beim traditionellen von Jeff Waters (Annihilator) präsentierten „Jamming With Waters In International Waters“ gaben sich dieses Jahr Musiker und Sänger von Kreator, Sepultura, Destruction, Sabaton, Cannibal Corpse, Metal Church und einigen weiteren Bands die Ehre.

YouTuber ZarTh Vader hat dieses All-Star-Jam-Event wie schon in den Jahren 2016 und 2017 gefilmt und auf seinen Channel gestellt:



Die Setlist:

01. Metal Health / Bang Your Head (Quiet Riot) 02:42

Gesang: Chris Bay (Freedom Call)

Schlagzeug: Specki T.D. (In Extremo)

Gitarre: Ryoji Shinomoto (Gyze)

Gitarre: Joona Björkroth (Battle Beast)

Bass: Schmier (Destruction)

02. Rock You Like A Hurricane (Scorpions) 10:47

Gesang: Adrienne Cowan (Seven Spires)

Schlagzeug: Specki T.D. (In Extremo)

Gitarre: Alex Beyrodt (Primal Fear)

Gitarre: Tommy Johansson (Sabaton)

Bass: Jari Kainulainen (Masterplan)

03. Killing Machine (Judas Priest) 19:05

Gesang: Mike Howe (Metal Church)

Schlagzeug: Francesco Jovino (Primal Fear)

Gitarre: Andreas Kisser (Sepultura)

Gitarre: Daniel Mongrain (Voivod)

Bass: Johan Jönsegård (October Tide)

04. The Number Of The Beast (Iron Maiden) 24:42

Gesang: Päivi „Capri“ Virkkunen (Amberian Dawn)

Schlagzeug: Francesco Jovino (Primal Fear)

Gitarre: Roland Grapow (Masterplan)

Gitarre: Johan Reinholdz (Dark Tranquillity)

Bass: Pasi Kauppinen (Sonata Arctica)

05. Neon Nights (Black Sabbath) 31:50

Gesang: Rick Altzi (Masterplan)

Schlagzeug: Eloy Casagrande (Sepultura)

Gitarre: Kurdt Vanderhoof (Metal Church)

Gitarre: Per Nilsson (Scar Symmetry, Meshuggah)

Bass: Hugo Doyon-Karout (Beyond Creation)

06. Running Wild (Judas Priest) 38:40

Gesang: Ralf Scheepers (Primal Fear)

Schlagzeug: Eloy Casagrande (Sepultura)

Gitarre: Sami Yli-Sirniö (Kreator)

Gitarre: Rob Barrett (Cannibal Corpse)

Bass: Linus Klausenitzer (Obscura)

07. Hells Bells (AC/DC) 47:00

Gesang: Noora Louhimo (Battle Beast)

Schlagzeug: Cato Bekkevold (Enslaved)

Gitarre: Jeff Waters (Annihilator)

Gitarre: Elias Viljanen (Sonata Arctica)

Bass: Mat Sinner (Primal Fear)

08. Pull The Plug (Death) 55:02

Gesang: Steffen Kummerer (Obscura)

Schlagzeug: Cato Bekkevold (Enslaved)

Gitarre: Steffen Kummerer (Obscura)

Gitarre: Ricardo Falcon (Sinister)

Bass: Bud Burke (Exhumed)

09. D.O.A. (Van Halen) 1:04:02

Gesang: Adrienne Cowan (Seven Spires)

Schlagzeug: Stet Howland (Metal Church)

Gitarre: Jeff Waters (Annihilator)

Bass: Eero Sipilä (Xandria)

10. Swords & Tequila (Riot) 1:10:40

Vocals: Snake (Voivod)

Drums: Stet Howland (Metal Church)

Guitar: Mike (Destruction)

Guitar: Tom Naumann (Primal Fear)

Bass: Jesper Anastasiadis (Korpiklaani)

11. Chemical Warfare (Slayer) 1:15:20

Gesang: Matt Harvey (Exhumed)

Schlagzeug: Vaaver (Destruction)

Gitarre: Ivar Bjørnson (Enslaved)

Gitarre: Markus Vanhala (Insomnium)

Bass: Dominique Laroche (Voivod)

12. Whiplash (Metallica) 1:24:40

Gesang: Mille Petrozza (Kreator)

Schlagzeug: Vaaver (Destruction)

Gitarre: Andreas Kisser (Sepultura)

Gitarre: Matt Harvey (Exhumed)

Bass: Schmier (Destruction)