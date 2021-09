Das neue Megadeth-Werk, an dessen Fertigstellung Dave Mustaine und Co. aktuell arbeiten, hat nun einen Namen, wie der Chef höchstpersönlich verrät.

Nun ist klar, wie das kommende Studioalbum von Megadeth heißen wird. Band-Boss Dave Mustaine hat den Titel in einem Cameo-Video für einen Fan ausgeplaudert. So wird das nunmehr 16. Opus der US-amerikanischen Thrash-Metaller auf den Namen THE SICK, THE DYING AND THE DEAD hören. Inwieweit das eine Anspielung auf die Coronapandemie sein soll, ist bislang nicht überliefert. Musikalisches Geburtstagsgeschenk "Hey Joe, ich wünsche einen fröhlichen 43. Geburtstag!", meldet sich der Megadeth-Mastermind in besagtem Videoclip. "Hier ist Dave Mustaine. [...] Und wenn du ganz genau hinhörst, kannst du etwas im Hintergrund hören... Schau über meine Schulter. Das ist die Pro Tools-Oberfläche…