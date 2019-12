AC/DC: Aufnahmen von Malcom Young auf neuem Album

Brian Johnson und Angus Young mit AC/DC im Sprint Center in Kansas City, Missouri, am 28. Februar 2016

AC/DC werkeln bekanntlich an einem neuen Album mit Frontmann Brian Johnson am Mikrofon (metal-hammer.de berichtete). So waren unter anderem vor einem Studio in Vancouver geschossene Fotos aufgetaucht. Nun haben zwei Musiker unabhängig voneinander ein weiteres elementares Detail verraten: Die Band nutzt Aufnahmen ihres verblichenen Rhythmusgitarristen Malcom Young für die neue Scheibe.

Zum einen plauderte Behemoth-Boss Nergal in einem Interview mit „Loudwire“ folgendes aus (Video siehe unten): „Ich weiß, dass ein neues AC/DC-Album mit Malcom Young in der Mache ist. Das kommt. Es wird ein Outtake von ROCK OR BUST sein. Was ich erwarte? Ich gehe von nicht mehr und nicht weniger aus, gib mir einfach einen verdammten Rhythmus und die Gitarren von Angus und Malcom. Gib mir nichts zusätzliches. Brian Johnson ist zurück in der Band.“

Posthume Ehren

Besser wir spekulieren jetzt nicht darüber, was da überhaupt noch herauskommen könnte, wenn man aus den Outtakes von ROCK OR BUST ein Album macht. Bitten wir lieber Dee Snider von den aufgelösten Twisted Sister zu Wort. Der Sänger hat ein paar seiner Einblicke auf Twitter kundgetan. So sagte Snider über Brian Johnson, der vor vier Jahren während einer laufenden Tour sein Gehör verloren hatte und durch Axl Rose von Guns N’ Roses ersetzt wurde: „Ich habe Brian gerade gesehen… Ihm geht es gut.“

Des Weiteren antwortete Snider einer Userin, die fragte, ob nicht einer von AC/DC krank sei, folgendes: „Er ist gestorben. Ruhe in Frieden, Malcom Young. Aber alle vier überlebenden Mitglieder sind wieder zusammengekommen MIT Tracks, die von Malcom aufgenommen wurden, als er noch am Leben war. Malcoms Neffe Stevie Young ersetzt ihn (er hat das schon mehrere Male zuvor gemacht). Näher an die ursprüngliche Band kann man nicht kommen.“

