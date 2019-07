AC/DC feiern HIGHWAY TO HELL-Jubiläum mit historischen Videos

Am 27. Juli 1979 veröffentlichten AC/DC ihr bekanntes sechstes Studioalbum HIGHWAY TO HELL. Mit der Platte schafften die Australier den Durchbruch. In ein paar Tagen – am 27. Juli 2019 um genau zu sein – feiert das Album seinen sage und schreibe 40. Geburtstag. Zur Feier ihres Jubiläums will die Band einige historische Videoclips veröffentlichen; ein erster erschien bereits.

Vintage-Clip zu ‘Highway To Hell’

AC/DC melden sich zurück in den sozialen Medien. Nach fast zwei Jahren hat die Band dort wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben, was viele Fans zunächst auf die Ankündigung eines neuen Albums oder einer Tournee hoffen ließ. Stattdessen präsentierten die Hard Rocker jedoch einen Videoclip zu einer Live-Performance des Hits ‘Highway To Hell’, der sich auf der gleichnamigen Platte der Band befindet.

Der Clip gibt einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Video-Veröffentlichungen und zeigt einen Ausschnitt zum AC/DC-Auftritt in der niederländischen TV-Show Countdown. Das Video stammt vom 13. Juli 1979 und ist außerdem auch auf der PLUG ME IN-DVD der Band zu finden.

Seht hier die Performance zu ‘Highway To Hell’ von 1979:

Noch immer keine Bestätigung eines neuen Albums oder einer Tournee

Weiterlesen AC/DC: Weitere Gerüchte um neues Album Radiomoderator Eddie Trunk will wissen, dass das neue AC/DC-Album mit Riffs von Malcolm Young bereits im Kasten ist. Eine Antworte auf die derzeit stark brodelte Gerüchteküche um die baldige Veröffentlichung eines neuen AC/DC-Albums oder einer anstehenden Welt-Tournee gab es jedoch leider nicht, obwohl viele Fans darauf gehofft hatten.

Die Annahmen zu einer neuen Platten häuften sich in der letzten Zeit immer mehr. Erst gab es Fotos aus dem Studio in Vancouver. Dann berichtete das JAM Magazine, aus angeblich sicheren Quellen zu wissen, dass Angus ein Album zu Ehren von Malcolm plane. Vor einigen Tagen gab schließlich noch die Grind-Band Terrorizer an, mit Brian Johnson gesprochen zu haben. Dabei hätte dieser bestätigt, an einem nächsten AC/DC-Album mitzuwirken.

