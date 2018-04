Bands auf Tour: Die wichtigsten Utensilien für Konzertreisen

Foto: Screenshot via YouTube, Metal Injection. All rights reserved.

Das US-Webzine Metal Injection hat einen neuen Teil der unterhaltsamen „Ask The Artist“-Fragerunde veröffentlicht. In ihr kommen Mitglieder von unter anderem Behemoth, Dark Funeral, Megadeth, The Dillinger Escape Plan, Kittie und Scale The Summit zu Wort.

Seht hier „Ask The Artist“ – was man keinesfalls vergessen sollte, auf Tour mitzunehmen: