Phil Labonte fürchtet, dass nach dem Sturm aufs Capitol noch mehr Gewalt auf Amerika zukommt. Deswegen hat er einen extremen Vorschlag.

All That Remains-Frontmann Phil Labonte ist in der Vergangenheit bereits mit seinen politischen Ansichten aufgefallen. Zuletzt war es zwar still um den Muskelmann, doch nun ist ihm eine Sache sauer aufgestoßen. Und zwar passt es überhaupt nicht mit seiner Freiheitsliebe zusammen, dass US-Präsident Donald Trump vom Social-Media-Dienst Twitter verbannt wurde. Sein Ärger geht sogar so weit, dass er den Gouverneur seines Heimatbundesstaates New Hampshire dazu aufgerufen hat, die Auflösung der Vereinigten Staaten in Gang zu setzen. So hat Phil Labonte laut "Metal Injection" folgenden Brief an Gouverneur Chris Sununu geschrieben: "Ich schreibe Ihnen, um meine Unterstützung für eine Artikel V-Zusammenkunft…