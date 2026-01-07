Natürlich erschienen 2001 deutlich mehr als bloß drei prägende Metal-Alben. METAL HAMMER hat einige der bedeutendsten Werke des Jahres zusammengetragen und sie im Licht der jeweiligen Entstehungsumstände und Bandgeschichten beleuchtet. Eine Auswahl von Alben, deren Einfluss bis heute nachhallt.

System Of A Down TOXICITY

TOXICITY gehört unbestritten zu den bedeutendsten Metal-Alben der frühen 2000er-Jahre. System Of A Down kombinieren komplexe politische Botschaften, anarchische Songstrukturen und massenwirksame Melodien. Genres wie Alternative Metal, Nu Metal, Prog und armenische Folklore verschmelzen gekonnt. Hits à la ‘Chop Suey!’ und ‘Aerials’ verbinden Härte mit Eingängigkeit und zeigen die Band als kompromisslose sowie zugleich zugängliche Stimme ihrer Generation. Thematisch bewegt sich das Album zwischen Gesellschaftskritik und persönlichen Abgründen, wodurch TOXICITY zu einem zeitgeistigen Manifest seiner Zeit wird und bis heute Bands im Metal und Alternative inspiriert.

Slipknot IOWA