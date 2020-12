Für alle Blind Guardian-Fans kommt dieses Jahr Weihnachten sechs Tage früher: Kurz vor dem vierten Advent hauen die Herren Single und Video passend zum Fest raus.

Blind Guardian haben sich für dieses Weihnachtsfest etwas Besonderes ausgedacht: Zum 25. Jubiläum des Klassikers IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE veröffentlichen sie einen Weihnachtsgruß in Form eines Coversongs der Glam-Rocker Slade. Ein passendes Video gibt es ebenfalls zur Bescherung. Blind Guardians Frontmann Hansi Kürsch gab dazu eine kurze Erklärung ab: "Für mich haben Slade mit ‘Merry Xmas Everybody’ den Rock’n’Roll-Weihnachts-Song schlechthin komponiert. Ich würde die Nummer als zeitlosen, hymnischen Quell der guten Laune kombiniert mit der perfekten Prise Kitsch beschreiben. Einfach nicht zu übertreffen und eigentlich so gut wie unantastbar. Eigentlich. Da im Hause Kürsch erst ab dem ersten Advent…