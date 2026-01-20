METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 15: AC/DC BACK IN BLACK (1980)

Ein Titel wie die Inschrift eines Grabsteins: BACK IN BLACK. Dieses Album ist ein Unikat, ein Juwel, eine einmalige, wenn auch traurige Fügung des Schicksals. Schlichtes Layout, alles in Schwarz, simpel, effektiv. Bedeutet auch: Knapp 42 Minuten trockener, zackiger und energiegeladener Hard Rock, das erste Album nach dem großen Erfolg von HIGHWAY TO HELL (1979) und dem traurigen Tod des charismatischen Sängers Bon Scott. Der Schmerz sitzt tief, doch der Wille zum Weitermachen ist größer. Bon Scott hätte sich genau das gewünscht.

Der Verlust des Frontmanns ist für AC/DC der Aufbruch in eine neue Ära, und unter der Regie der Produzenten Mutt Lange und Tony Platt entsteht mit bislang geschätzt 50 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Rock-Album aller Zeiten. Der Erfolg kommt nicht allein von der Trauerbewältigung, auch wenn dies der lyrische rote Faden der Platte ist, denn die Brüder Angus und Malcolm Young (beide Gitarre), Bassist Cliff Williams, Schlagzeuger Phil Rudd und der von der Hard Rock-Formation Geordie rekrutierte neue Sänger Brian Johnson arbeiten im Team brüderlich zusammen, bringen die Songs auf den Punkt, schleifen sie bis zur Perfektion. Es gibt keine großen Experimente zu hören, stattdessen gerad­linigen, pumpenden, groovigen, harten Rock.

Allem voran geht Brian Johnson mit seiner unvergleichlichen, roughen, knirschigen, aber messerscharfen Stimme bis an seine physischen Grenzen – das ist mehrmals, so meint man, hörbar. BACK IN BLACK strotzt nur so vor Hits, die wir alle im Schlaf kennen sollten: ‘Hells Bells’, ‘Shoot To Thrill’, ‘Rock And Roll Ain’t Noise Pollution’, natürlich ‘Back In Black’, und mit ‘You Shook Me All Night Long’ einer der größten AC/DC-Radio-Hits, den, fun fact, die Plattenfirma nicht veröffentlichen wollte. Der Tod ihres Sängers Bon Scott macht AC/DC mit diesem Album unsterblich, obwohl er daran nicht mehr beteiligt ist. Hymnen für die Ewigkeit. (Thorsten Zahn)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

