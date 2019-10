Die Metal-Alben der Woche vom 11.10. mit Lacuna Coil, Babymetal, Life Of Agony u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.09.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wind Rose, Wednesday 13 und Mortem.

Opeth Åkerfeldts Ehrgeiz, etwas Bahnbrechendes zu kreieren, hat die zehn neuen Songs von Beginn an begleitet. Schon früh streute er das Gerücht, an „großen Werken“ zu arbeiten. Mit dieser Ankündigung hat der Sänger/Gitarrist tatsächlich nicht zu viel versprochen: Alles über IN CAUDA VENENUM lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=GF5FXYmBrc4 Steel Panther Steel Panther setzen neun (plus Intro) eigene Duftmarken, die von handfestem Heavy Rock über schnurrende, augenzwinkernde Singalongs bis hin zu vermeintlich schroffem Schwermetall reichen und das gesamte Genre kräftig durchpflügen. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=09CXtsWXWeQ Dragonforce Egal, ob Frontmann Marc Hudson seine Stimme bei ‘Cosmic Power Of The Infinite…