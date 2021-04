Die Metal-Alben der Woche vom 16.04. mit Cannibal Corpse, While She Sleeps u.a.

1 von 8 Bewitcher CURSED BE THY KINGDOM

2 von 8 Cannibal Corpse VIOLENCE UNIMAGINED

3 von 8 Endseeker MOUNT CARCASS

4 von 8 Escape The Fate CHEMICAL WARFARE

5 von 8 Greta Van Fleet THE BATTLE AT GARDEN'S GATE

6 von 8 The Offspring LET THE BAD TIMES ROLL

7 von 8 The Vintage Caravan MONUMENTS

8 von 8 While She Sleeps SLEEPS SOCIETY Previous Image Next Image

Mit seiner Saiten- und kompositorischen Handschrift fügt sich Erik Rutan nicht nur optimal in den jüngeren – sprich: aggressiven, technischen, aber auch eingängigen – Cannibal Corpse-Kanon ein, er stachelt seine Kollegen – allen voran Schlagzeuger Paul Mazurkiewicz – zudem zu neuen Höchstleistungen an. (Hier weiterlesen)

Starker Groove, belebende Härte und eine ins Blut über­gehende Melodie, die das Ganze kuschelig zusammenhält. Ab ‘Nervous’ geht es dann in ruhigere Gefilde. Aber leider vergessen es die Musiker anschließend, wieder Fahrt aufzunehmen, und zeitweise drehen die Lieder fast in melodischen Kitsch ab. (Hier weiterlesen)

CHEMICAL WARFARE von Escape The Fate spaltet die Gemüter zutiefst. Eike Cramer berichtet begeistert davon, dass dieses Album „alles auf den Tisch bringt, was Escape The Fate auszeichnet: raumgreifende Hit-Refrains, vereinzelte Breakdowns (‘Burn The Bridges’), treibende Riffs (‘Demons’), eingestreute Elektronik und ein genereller Zug zur Mitsinghymne.“ Sebastian Kessler hingegen hat Schmerzen: „So viel wie hier gejammert, belanglos gezwitschert und ach so betroffen Pathos geschwungen wird, wirken die vereinzelten heftigeren Passagen auf CHEMICAL WARFARE komplett fehl am Platz.“

