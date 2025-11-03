Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Helloween + Beast In Black

Helloween kommen 2025 auf Jubiläums-Welttournee. Auf dem neuen Album GIANTS & ­MONSTERS schleifen und polieren sie die Genre-Standards jedoch zur Perfektion!

Die Apokalyptischen Reiter auf 30. Anniversary Tour. Mit im Gepäck: Die neue Veröffentlichung FREIE REPUBLIK REITERMANIA sowie Victorius.

2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen.

Die japanische Band Hanabie. kommt im November 2025 für vier Konzerte nach Deutschland. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Metalcore, JRock und Hyperpop haben sich die vier Musikerinnen eine riesige Fangemeinde erspielt – unter anderem auf den deutschen Metal-Open Airs 2025.

Katatonia kommen zusammen mit Evergrey und Klogr auf Europatournee, darunter sieben Deutschlandtermine im November/Dezember.

Nachdem die Metalcore-Helden Killswitch Engage – Jesse Leach (Vocals), Adam Dutkiewicz (Gitarre), Joel Stroetzel, (Gitarre), Mike D’Antonio (Bass) und Justin Foley (Drums) – im Februar ihr starkes neues Album THIS CONSEQUENCE veröffentlicht haben und anschließend ausgiebig durch ihre US-Heimat getourt sind, kündigt die Band Europadates für diesen Herbst an.

Knorkator kommen Ende 2025 bis Anfang 2026 auf große „Aller gute Dinge sind 30“-Tour. METAL HAMMER präsentiert!

Perturbator + Kaelan Mikla + Gost

Im November/Dezember kommen Perturbator zusammen mit Kaelan Mikla und Gost für vier Live-Termine nach Deutschland.

METAL HAMMER PARADISE

Das METAL HAMMER Paradise findet auch 2025 wieder am Weissenhäuser Strand statt.

Ihr habt Bock auf ein echtes Metal-Fest(ival) – auf Schlammbad, klammen Schlafsack und warmes Bier könnt ihr aber gern verzichten? Willkommen beim Metal Hammer Paradise! Tauscht Zelt und Schlafsack gegen Apartment und warmes Bett, Regenwetter gegen Subtropisches Badeparadies. Beim Metal Hammer Paradise könnt ihr Gas geben, ohne danach erst einmal auftanken zu müssen.

