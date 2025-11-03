Toggle menu

Die stärksten Metal-Tourneen im November – präsentiert von METAL HAMMER

Helloween-Sänger Andi Deris und Michael Kiske
Helloween-Sänger Andi Deris und Michael Kiske
Foto: Radu Lawless. All rights reserved.
Killswitch Engage, Böhse Onkelz, Helloween u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im November 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Helloween + Beast In Black

Helloween kommen 2025 auf Jubiläums-Welttournee. Auf dem neuen Album GIANTS & ­MONSTERS schleifen und polieren sie die Genre-Standards jedoch zur Perfektion!

>> Tourdaten und Konzertkarten

Helloween

Die Apokalyptischen Reiter

Die Apokalyptischen Reiter auf 30. Anniversary Tour. Mit im Gepäck: Die neue Veröffentlichung FREIE REPUBLIK REITERMANIA sowie Victorius.

>> Tickets

Böhse Onkelz „Hier sind die Onkelz“-Tour  + Smash Into Pieces

2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen.

>> Termine und Tickets

Hanabie.

Die japanische Band Hanabie. kommt im November 2025 für vier Konzerte nach Deutschland. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Metalcore, JRock und Hyperpop haben sich die vier Musikerinnen eine riesige Fangemeinde erspielt – unter anderem auf den deutschen Metal-Open Airs 2025.

>> Tour-Daten

Katatonia + Evergrey + Klogr

Katatonia kommen zusammen mit Evergrey und Klogr auf Europatournee, darunter sieben Deutschlandtermine im November/Dezember.

>> Tickets und Termine

Killswitch Engage + Fit For An Autopsy + Decapitated + Employed To Serve

Nachdem die Metalcore-Helden Killswitch Engage – Jesse Leach (Vocals), Adam Dutkiewicz (Gitarre), Joel Stroetzel, (Gitarre), Mike D’Antonio (Bass) und Justin Foley (Drums) – im Februar ihr starkes neues Album THIS CONSEQUENCE veröffentlicht haben und anschließend ausgiebig durch ihre US-Heimat getourt sind, kündigt die Band Europadates für diesen Herbst an.

>> alle Daten und Tickets zur Tournee

killswitch-engage_tour-2025

Knorkator

Knorkator kommen Ende 2025 bis Anfang 2026 auf große „Aller gute Dinge sind 30“-Tour. METAL HAMMER präsentiert!

>> Konzertkarten und Tourdaten

Perturbator + Kaelan Mikla + Gost

Im November/Dezember kommen Perturbator zusammen mit Kaelan Mikla und Gost für vier Live-Termine nach Deutschland.

>> Dates und Tickets

METAL HAMMER PARADISE

Das METAL HAMMER Paradise findet auch 2025 wieder am Weissenhäuser Strand statt.

metal-hammer-paradise-2025

Ihr habt Bock auf ein echtes Metal-Fest(ival) – auf Schlammbad, klammen Schlafsack und warmes Bier könnt ihr aber gern verzichten? Willkommen beim Metal Hammer Paradise! Tauscht Zelt und Schlafsack gegen Apartment und warmes Bett, Regenwetter gegen Subtropisches Badeparadies. Beim Metal Hammer Paradise könnt ihr Gas geben, ohne danach erst einmal auftanken zu müssen.

>> alle Infos zum Indoor-Komfort-Festival


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Themen

Konzerte Präsentation Termine Tour 2025 Tourdaten Tournee
