Editorial METAL HAMMER 04/2023

Liebe Metalheads,

Subway To Sally und METAL HAMMER haben seit Jahrzehnten eine enge Verbindung. Der Soundcheck-Sieg für BASTARD 2007 und die Auszeichnung als beste deutsche Band bei den ersten METAL HAMMER Awards 2009 sind nur Ausschnitte aus der gemeinsamen Geschichte. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Nur zusammen mit diesem Heft bekommt ihr das Album KÖNIG DER ASCHE – von Subway To Sally eigens zusammengestellt und produziert, mit einem brandneuen Song, unveröffentlichten Aufnahmen, raren Tracks und Live-Höhepunkten.

Historische Schätze

Ob sich Metallica ähnlich offen zeigen werden? Zu Redaktions­schluss wird deren kommendes Werk 72 SEASONS noch gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Entsprechend gespannt wird das fertige Album im April erwartet. Wir schüren die Vorfreude noch weiter und legen dieser Ausgabe ein aktuelles Metallica-Poster bei! Wer es lieber nostalgisch hat, freut sich zur Feier des 40. Jubiläums über das Coverartwork des Riot-Klassikers THUNDERSTEEL für die Wand.

Apropos historische Schätze: In der geschichtlichen Betrachtung zu PYROMANIA analysiert METAL HAMMER-Autor Frank Thießies die Entstehung, Bedeutung und Nach­wirkung des musikalischen Brandbeschleunigers von Def Leppard (S. 26). Neue Le­genden werden unter anderem auf unseren Review- und Soundcheck-Seiten (ab S. 76) geschmiedet: Sieben Jahre nach dem gefeierten DARKNESS REMAINS legen Night Demon endlich mit einer neuen Scheibe nach. OUTSIDER begeistert mit traditionellen Metal-Klängen, kraftstrotzender Attitüde, Tiefgang und Hits – damit erkämpfen sich die Kalifornier für ihr Drittwerk die Ehrung als Album des Monats.

Trotz neuer Albumveröffent­lichungen lohnt es sich immer, vor die Tür zu gehen: Kreator, Manowar und andere konnten endlich ihre zum Teil lange aufgeschobenen Tourneen durchziehen (ab S. 102). Aus diesem Anlass stellen wir in einer neuen Reihe vor, wer hinter den Kulissen dafür Sorge trägt, dass Konzerte überhaupt stattfinden. In unserem Szene-Special „Nägel mit Köpfen“ (S. 52) blicken wir diesmal einem Produktionsleiter und einem Bühnentechniker über die Schulter. Viel Spaß mit dieser prall gefüllten METAL HAMMER-Ausgabe!

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

—

