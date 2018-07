Ihsahn spricht über das gemeinsame Projekt mit Rob Halford und Nergal

Die Büchse der Pandora wird noch nicht geöffnet, lediglich ein andersartiges neues Album mit "What the fuck"-Momenten angekündigt.

Der Nachfolger von THE SATANIST (2014) scheint komplett aufgenommen, aber Behemoth halten sich noch sehr bedeckt. Lediglich ein Song namens 'Wolves Of Siberia' wurde bereits präsentiert: Am 5. Mai 2018 beim Pulp Summer Slam auf den Philippinen. https://www.youtube.com/watch?v=HKed3PzT9DM In einem aktuellen Interview wurde Nergal auch kaum deutlicher, sondern spannt alle Fans noch härter auf die Folter: "Es ist ein sehr andersartiges Album, wir haben eine neue Herangehensweise ausprobiert." Der Frontmann möchte sich nicht näher dazu äußern: "Wir möchten die Platte noch für uns selbst behalten, alles noch ganz vertraulich behandeln. Was ich sagen kann: Die gesamte Struktur und der Aufbau…