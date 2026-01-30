Nicht nur Nachwuchs-Metal-Fans stehen auf Heavysaurus – die Dinos (und der Drache) begeistern mit Songs wie ‘Kaugummi ist mega’, ‘Pommesgabel’ und ‘Irosaurus’ jung und alt auf Metal-Festivals, während ihrer nie enden wollenden Tournee und natürlich auf Platte.

Das neue Heavysaurus-Album METAL ist am 30.1.2026 erschienen. Da bleibt nicht viel Gelegenheit, durchzuschnaufen – trotzdem hat sich Heavysaurus-Gitarrentechniker Christof Leim die Zeit genommen, METAL HAMMER-Nachwuchsreporter Dylan Thießies zum Interview zu treffen.

Hier erklärt er, ob Drache Riffi Raffi schon immer Gitarre spielen wollte, welches Lied er (also: Riffi Raffi) am liebsten live spielt und was das bisher tollste Heavysaurus-Konzert war.

Heavysaurus: Das Kinderreporter-Videointerview

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Interview: Dylan Thießies, Kamera: Frank Thießies, Schnitt: Dominik Winter

***

