Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Exklusiv

Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker (Video)

Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker
Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker
Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Heavysaurus: Das Kinderreporter-Interview im Video.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nicht nur Nachwuchs-Metal-Fans stehen auf Heavysaurus – die Dinos (und der Drache) begeistern mit Songs wie ‘Kaugummi ist mega’, ‘Pommesgabel’ und ‘Irosaurus’ jung und alt auf Metal-Festivals, während ihrer nie enden wollenden Tournee und natürlich auf Platte.

Das neue Heavysaurus-Album METAL ist am 30.1.2026 erschienen. Da bleibt nicht viel Gelegenheit, durchzuschnaufen – trotzdem hat sich Heavysaurus-Gitarrentechniker Christof Leim die Zeit genommen, METAL HAMMER-Nachwuchsreporter Dylan Thießies zum Interview zu treffen.

Hier erklärt er, ob Drache Riffi Raffi schon immer Gitarre spielen wollte, welches Lied er (also: Riffi Raffi) am liebsten live spielt und was das bisher tollste Heavysaurus-Konzert war.

Heavysaurus: Das Kinderreporter-Videointerview

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Interview: Dylan Thießies, Kamera: Frank Thießies, Schnitt: Dominik Winter

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights

Frank Thießies schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Heavysaurus Interview Kinderreporter Riffi Raffi Video Videointerview
Biff Byford von Saxon über DENIM AND LEATHER, Image und Metal
Biff Byford von Saxon
DENIM AND LEATHER: So stilprägend wurde das legendäre Saxon-Album. Frontmann Biff Byford im Video-Interview!
Vom Stil zum Song zum unauslöschlichen Image: Biff Byford von Saxon im Video-Interview über DENIM AND LEATHER. "You can be into Hardcore, Metal, Death Metal - it doesn’t matter." DENIM AND LEATHER (1981) von Saxon wurde von METAL HAMMER auf Platz 188 der besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt: Heavy Metal als Jugendkultur. DENIM AND LEATHER dokumentiert bereits im Titel den Willen, der Soundtrack einer ganzen Headbanger-Generation zu sein, die im Zuge der NWOBHM nach oben gespült wurde. Entsprechend fällt die Musik aus: Straffe Riffs treffen auf wilde Momente und hohes Melodiegefühl, welche im Chorus den Mitgrölfaktor kitzeln. Die Scheibe trifft…
Weiterlesen
Zur Startseite