Kiss-Buch über Kiss-Merchandise

Sichert euch unsere Sammlerstücke: Die Juli-Ausgabe des METAL HAMMER kommt mit vier verschiedenfarbigen Kiss-Vinyl-Singles!

Für Kiss-Fans wird es ein harter Sommer: Die Glam-Ikonen betreten ein letztes Mal die Bühne. Ihre Abschiedstournee führt die Hard-Rocker ab Ende Mai auch nach Europa. Es stehen unter anderem Shows in Leipzig, Wien, München, Essen, Berlin, Hannover, Zürich und Iffezheim an. Passend zu dieser letzten Gelegenheit, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer und Eric Singer live zu erleben, hat METAL HAMMER ein dickes Paket geschnürt. Vierfarb-Vinyl-Sammler-Edition So kommt die nächste Ausgabe in vier verschiedenen Varianten daher - und zwar mit jeweils einer von vier farbigen Vinyl-Singles! In insgesamt vier verschiedenen Farben, mit jeweils passendem Konterfeit eines Bandmitglieds auf dem Label-Druck sowie entsprechend…