Lzzy Hale zählt unterdessen zu den erfolg- und einflussreichsten Hard Rock-Musikerinnen unseres Zeitalters. Nicht bloß im Rahmen ihrer Halestorm-Karriere konnte die heute 40-Jährige Eindruck hinterlassen, auch an der Seite diverser Pop-, Rock- und Metal-Künstler bewies und beweist sie ihr vielseitiges musikalisches Talent.

Empfehlung der Redaktion Halestorm: Lzzy Hale will sich nicht entschuldigen Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale erklärte, sie befinde sich mit jedem Album auf einer Mission, sich nicht für ihre Taten entschuldigen zu wollen. Bereits im Alter von 13 Jahren gründete die gebürtige US-Amerikanerin die inzwischen international gefeierte Formation Halestorm. Anfänglich unter Aufsicht ihres Bruders und Vaters hielt sich die Band vornehmlich aus Jamsessions und Probeauftritten zusammen. Hale, die bereits zur Gründung im Jahr 1997 den Lead-Posten eingenommen hatte, war allerdings nach wie vor auf der Suche nach einer weiteren Aufgabe. So begann sie mit 16 Jahren, Gitarrenunterricht zu nehmen – und ist seither bei Halestorm als Sängerin, Pianistin und Gitarristin unterwegs.

Die erste Halestorm-Platte veröffentlichte die Band allerdings erst im Jahr 2009. Das Warten und die jahrelange Arbeit am technischen Feinschliff sollten sich allerdings auszahlen. Das Band-betitelte Debütalbum katapultierte die Gruppe sofort auf den internationalen Hard Rock-Radar. Insbesondere Frontfrau Lzzy Hale erhielt daraufhin zahlreiche Feature-Anfragen unterschiedlichster Alternative-Bands, darunter Shinedown, Black Stone Cherry und später In This Moment und Stone Sour sowie Evanescence und Apocalyptica.

Empfehlung der Redaktion Die fünf Lieblingsalben von Lzzy Hale (Halestorm) Hard Rock Halestorm Frontfrau Lzzy Hale hat ihre fünf Lieblingsalben verraten. Die Auswahl fällt für eine Dame der härteren Klänge überraschend soft aus. Die wohl einschlägigste Veröffentlichung der Band bleibt jedoch Album Nummer zwe2: THE STRANGE CASE OF… (2012), das die Halestorm-Erfolgs-Hits ‘Mz. Hyde’, ‘Love Bites (So Do I)’ und ‘I Miss The Misery’ enthält. Für ‘Love Bites (So Do I)’ erhielt die Gruppe im Folgejahr sogar einen Grammy-Award in der Kategorie „Best Hard Rock/Metal Performance“.

Ähnlich vielversprechend sollten sich die nächsten Jahre für Halestorm und insbesondere Sängerin Lzzy Hale gestalten. INTO THE WILD LIFE (2015), VICIOUS (2018) und BACK FROM THE DEAD (2022) knüpften nahtlos an ihre Vorgänger an – ein Erfolgsgarant ergab sich aus dem nächsten. Zu Lzzy Hales neuesten Veröffentlichungen gehört unter anderem ‘Violence No Matter What’ an der Seite der Melodic Death-Metaller Avatar.

Anlässlich ihres 40. Geburtstags gratulieren wir Lzzy Hale für ihre wohlverdiente Aufwärtskarriere und hoffen auf zahlreiche weitere Jahre musikalischer Bereicherung!

