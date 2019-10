METAL HAMMER PARADISE 2019: Alle Infos zum Festival

Datum

Das METAL HAMMER PARADISE findet am 8. und 9. November 2019 statt.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee.

Adresse:

Seestraße 1

23758 Oldenburg in Holstein

Preise & Tickets

Das METAL HAMMER PARADISE 2019 ist restlos ausverkauft!

Bands

Running Order

Weitere Informationen

Neben dem musikalischen Bühnenprogramm haben wir noch mächtig mehr für euch auf der Agenda, nämlich das allseits beliebte Rahmenprogramm, welches sich in diesem Jahr wie folgt gestaltet:

Donnerstag, 7. November

ab 21.00 Uhr: Warm-Up Party im Witthüs mit den Ballroom-DJs

Freitag, 8. November

ab 00.30 Uhr: Aftershowparty im Witthüs mit Fear of the Darth

Samstag, 9. November

12.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit Zacke (Chefredakteur METAL HAMMER) und Stephan (Head of Festivalbooking) im Witthüs

14.00 Uhr: HEAR ‚EM ALL – Lesung im Witthüs

16.00 Uhr: Gesangsworkshop mit J.B.O. im Witthüs

17.00 Uhr: Bowling-Turnier* – Vorrunde in der Spielhalle / Galeria

17.30 Uhr: Workshop „Performance, Songwriting & Business“ mit Dust Bolt im Witthüs

19.00 Uhr: Bowling-Turnier* – Finale gegen die Burning Witches in der Spielhalle / Galeria

ab 00.30 Uhr: Aftershowparty im Witthüs mit den Ballroom-DJs

Freitag und Samstag finden Autogrammstunden auf der Empore in der Galeria statt. Die genauen Zeiten findet ihr am schwarzen Brett an den Eingängen der Galeria. In der Galeria findet ihr außerdem den Metal Markt mit Plattenbörse und vielen weiteren Ständen.

* Die Anmeldung für das Bowling-Turnier ist am METAL HAMMER-Stand möglich.

Livestream und TV

Dabei sein ist alles! Vom METAL HAMMER PARADISE wird es keine Auftritte auch zu Hause anzusehen geben.

Anfahrt

–> Alle Infos unter www.metal-hammer-paradise.de<–

