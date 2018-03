Spiele-Highlights 2018: Auf diese Games freuen wir uns besonders!

God Of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für PS4

März 2018

A Way Out (23. März 2018)

Ganz im Stil der TV-Serie „Prison Break“ muss man in diesem Koop-Spiel (es gibt keinen Singleplayer-Modus) aus einem Gefängnis ausbrechen. Die Spielzeit soll ungefähr sechs bis acht Stunden betragen und für den Wiederspielwert sorgen drei verschiedene Enden.

A Way Out erscheint am 23. März 2018 für PS4, Xbox One und PC

Trailer

Far Cry 5 (27. März 2018)

Der fünfte Teil der „Far Cry“-Reihe spielt im fiktiven Ort Hope County in Montana. Dort glaubt der Priester Joseph Seed, dass der Untergang der Zivilisation unmittelbar bevorsteht. Und angeblich wurde er dazu auserkoren, die Menschheit zu retten. Joseph Seed gründet die Organisation „Eden’s Gate“, doch schon schnell wird daraus ein radikaler Kult. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Sheriffs, der Teil der Widerstandsgruppe gegen Hope County ist. Die Mission: Seed verhaften und „Eden’s Gate“ zerschlagen.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC

Trailer

April 2018

Yakuza 6: The Song Of Life (17. April 2018)

Kazuma Kiryu erholt sich im Krankenhaus immer noch von seinen Verletzungen aus dem fünften Teil der „Yakuza“-Reihe. Dort wartet allerdings schon die Polizei auf ihn und verhaftet ihn für seine vergangenen Taten. Kiryu verbringt drei Jahre im Gefängnis. Als er wieder entlassen wird, muss er feststellen, dass seine Adoptivtochter Haruka spurlos verschwunden ist. Kiryu begibt sich nun auf die Suche und muss mit Schrecken feststellen, dass sie nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Koma liegt. Jetzt will er herausfinden, was während seiner Abwesenheit genau vorgefallen ist.

Yakuza 6: The Song Of Life erscheint am 17. April 2018 exklusiv für PS4

Trailer

God Of War (20. April 2018)

Kratos kehrt zurück. Im vierten Teil der Reihe, der einfach nur „God Of War“ heißt, wird erstmals die nordische Mythologie behandelt. Vier Jahre sind seit „God Of War III“ vergangen und Kratos lebt mit seinem Sohn Atreus in nördlichen Gefilden und er muss sich damit zurechtfinden, als Vater und Mentor für Atreus da zu sein. Doch als die nordischen Götter von der Zerstörung des Olymp erfahren, ist das ruhige Leben schnell vorbei…

God Of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für PS4

Trailer

Mai 2018

Dark Souls Remastered (25. Mai 2018)

Weiterlesen „Dark Souls“: Auf dieser Karte seht ihr, wo die meisten Spieler sterben „Dark Souls“ ist ein schweres Spiel, bei dem schon viele Gamer den virtuellen Tod gestorben sind. Wo die meisten Spieler das Zeitliche segnen, zeigt diese neue Karte. Die Neuauflage des ersten „Dark Souls“-Teils bietet eine verbesserte Grafik und für PS4 Pro, Xbox One X und PC eine dynamische 4K-Auflösung. Am schweren, fordernden und oftmals auch frustrierenden Gameplay ändert sich aber nichts. Als Spieler müsst ihr dunkle Gewölbe und andere Areale erkunden und es dabei mit Horden von dämonischen Monstern und anderen Ungetieren aufnehmen. Knapp sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung erstrahlt „Dark Souls“ bald in neuem Glanz.

Dark Souls Remastered erscheint am 25. Mai 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Trailer

Detroit: Become Human (25. Mai 2018)

Das nächste Spiel der „Heavy Rain“-Macher von Quantic Dream verspricht kinoreife Unterhaltung, bei der jede Entscheidung große Auswirkungen auf die weitere Handlung haben kann. In der Zukunft leben Androiden unter uns und der Spieler übernimmt die Kontrolle über verschiedene Figuren. Kara entwickelt ein eigenes Bewusstsein und kann aus ihrer Fertigungsfabrik fliehen. Connor jagt abtrünnige Roboter und Marcus kämpft für die Freiheit der Androiden. Interessantes Detail: Jede Figur kann sterben, das Spielgeschehen geht aber trotzdem weiter und passt sich den neuen Gegebenheiten an.

Detroit: Become Human erscheint exklusiv für PS4

Trailer

Everspace

Der Singleplayer-Weltraumshooter „Everspace“ erschien bereits im Mai 2017 für Xbox One und PC. Im Herbst 2017 sollte dann eigentlich auch die PS4-Version folgen, diese wurde aber auf das Jahr 2018 verschoben. Der Shooter bietet epische Weltraumschlachten im Stil von „Wing Commander“, „I-War“ & Co.

Everspace erscheint am 29. Mai 2018 für PS4

Trailer

Juni 2018

Vampyr (05. Juni 2018)

„Vampyr“ lässt sich als geistiger Nachfolger von „Vampire: The Masquerade“ bezeichnen. Schauplatz des Rollenspiels ist London im Jahr 1918 während der Spanischen Grippe. Man spielt den Arzt Jonathan Reid, der ein Vampir geworden ist und nun seine Probleme damit hat, sich daran zu gewöhnen. Wie kann er den hippokratischen Eid und seinen Blutdurst unter einen Hut kriegen? Der Spieler hat die Wahl, ob man andere Menschen töten will, oder nicht. Abseits davon bietet „Vampyr“ klassische Rollenspiel-Elemente.

Vampyr erscheint am 05. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC

Trailer

Jurassic World: Evolution (12. Juni 2018)

Einmal seinen eigenen Dinopark bauen: Diesen Traum dürften viele Fans der „Jurassic Park“-Spiele haben und bald wird dieser endlich Wirklichkeit. Zwar gab es in der Vergangenheit schon mehrere Parksimulatoren, aber „Jurassic World: Evolution“ sieht nach einem ganz anderen Kaliber aus. Nicht nur, dass Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm im Spiel vorkommen wird, auch die Grafik sieht – für eine Aufbausimulation – sehr gut aus. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, zuletzt gab es aber einen Leak.

Jurassic World: Evolution erscheint am 12. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC

Trailer

September 2018

Shadow Of The Tomb Raider (14. September 2018)

In diesem Jahr erscheint mit „Shadow Of The Tomb Raider“ der dritte und abschließende Teil von Lara Crofts Ursprungsgeschichte, die 2013 mit dem „Tomb Raider“-Reboot erzählt wurde. Viel ist über das Spiel noch nicht bekannt, im ersten Trailer sieht man Lara durch Wälder rennen, Soldaten, die sie jagen und wie Lara eine Klippe erklimmt. Außerdem zu sehen: Eine Pyramide des Kukulcán. Daraus lässt sich schließen, dass „Shadow Of The Tomb Raider“ in Mexiko oder Südamerika spielen wird und dass die Azteken von großer Bedeutung sein werden. Und ein Wiedersehen mit Trinity scheint auch vorprogrammiert. Und auch eine Sonnenfinsternis wird wohl stattfinden.

Shadow Of The Tomb Raider erscheint am 14. September für PS4, Xbox One und PC

Trailer

Oktober 2018

Call Of Duty: Black Ops 4 (12. Oktober 2018)

Über den nächsten Militär-Shooter von Activision sind so gut wie noch keine Details bekannt. Erst im Mai 2018 soll es alle Infos geben. Bis dahin müssen wir uns mit dem ersten Trailer begnügen.

Call Of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC

Trailer

Red Dead Redemption 2 (26. Oktober 2018)

Bereits im Oktober 2016 wurde die Western-Fortsetzung von Rockstar Games offiziell angekündigt. Zwei Jahre später soll „Red Dead Redemption 2“ nun wirklich erscheinen. Über die Handlung von „Red Dead Redemption 2“ hat Rockstar Games noch nicht allzu viel verraten, es ist lediglich die Rede davon, dass der Titel „eine epische Geschichte des Lebens in Amerikas unbarmherzigen Kernland“ erzählen wird. Außerdem ist bekannt, dass man als Outlaw Arthur Morgan und der Gang Van der Linde im Wilden Westen unterwegs ist.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One

Trailer

Noch ohne Datum

Spider-Man

„Spider-Man“ für die PS4 könnte für die freundliche Spinne von nebenan das werden, was die „Arkham“-Spiele für Batman wurden. In dem Spiel von Insomniac Games ist Peter Parker 23 Jahre alt. Er geht aufs College und arbeitet nebenbei noch in einem Labor. Seit acht Jahren ist er nun schon Spider-Man und dementsprechend erfahren. Der Schauplatz ist natürlich New York, hier hat Spider-Man zuletzt Wilson Fisk hinter Gitter gebracht. Doch eine neue Gefahr breitet sich schon aus, denn die sogenannten „Inner Demons“ und Mister Negative machen die Stadt unsicher…

Spider-Man erscheint 2018 exklusiv für PS4

Trailer

The Last Of Us Part II

Die Fortsetzung von „The Last Of Us“ spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Ellie, außerdem ist bekannt, dass es vier neue Charaktere geben wird, die ein integraler Bestandteil der Handlung sind. Viel mehr ist auch nicht bekannt, Neil Druckman, Drehbuchautor von „The Last Of Us Part II“, hat aber durchblicken lassen, dass die Emotion Hass im Mittelpunkt des Geschehenes stehen soll. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, wir hoffen aber sehnsüchtig, dass „The Last Of Us Part II“ noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Trailer

Shenmue III

Der dritte Teil des Action-Adventures wurde über die Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ mitfinanziert, das Ziel von zwei Millionen US-Dollar wurde innerhalb von weniger als acht Stunden erreicht. Angesiedelt ist „Shenmue III“ im Jahr 1987. Ryo Hazuki ist von Japan in die Berge von Guilin in China gereist, dort sucht er nach dem Mörder seines Vaters und trifft auf das mysteriöse Mädchen Ling Shenhua, welches Ryo zuvor in seinen Träumen begegnet ist.

Shenmue III erscheint im dritten oder vierten Quartal 2018 für PS4 und PC

Trailer

Death Stranding

Das neue Spiel von Hideo Kojima ist ein großes Geheimnis, denn wirklich viel weiß man bisher noch nicht. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle von Sam (dargestellt von Norman Reedus) und die Verbindung zwischen Leben und Tod soll eine sehr große Rolle spielen. Außerdem ist „Death Stranding“ prominent besetzt: Neben Norman Reedus ist auch noch Mads Mikkelsen dabei und auch Regisseur Guillermo del Toro wird im Spiel auftauchen. Wir hoffen, dass „Death Stranding“ noch 2018 erscheint, aber es könnte auch gut 2019 werden.

Death Stranding erscheint exklusiv für PS4

Trailer

Weitere Highlights