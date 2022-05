Phil Campbell wird 61 Jahre alt

Seit nunmehr 40 Jahren bereichert Musiker Phil Campbell die Hard ’n‘ Heavy-Industrie mit seinem eindrucksvollen Gitarrenspiel. Obwohl er bereits vor seinem Beitritt bei den legendären Rock-Größen Motörhead musikalisch aktiv war – mit bereits zehn jungen Jahren begann er, erste Riffs zu shredden –, gelang der große Durchbruch erst mit seiner Nachfolgerschaft von Brian Robertson im Jahr 1984, der bisweilen einen kurzfristigen Gitarristenposten bei Motörhead besetzt hatte.

Das nächste Motörhead-Kapitel

Die Einführung von Phil Campbell sollte also ohnedies einen positiv-nostalgischen Beigeschmack innehaben, der das Publikum dankbar stimmte. Darauf folgten Releases wie ORGASMATRON (1986), ROCK ‚N‘ ROLL (1987), 1916 (1991), MARCH ÖR DIE (1992) und BASTARDS (1993), die jedoch nie wieder an die kommerziellen Erfolge der späten Siebziger und frühen Achtziger anknüpfen sollten. Zwar zählten Motörhead unterdessen zu den international bekanntesten Hard Rock-Gruppen, Auszeichnungen und einschlägige Verkäufe blieben aber bis auf Weiteres aus.

Wiedergeburt

Eine nennenswerte Renaissance ihres internationalen Erfolgs kann erst ab 2004 wieder vermerkt werden. In diesem Jahr erschien INFERNO, eine Scheibe, die der Band nach Jahren wieder Chart-Platzierungen sichern konnte. Die Abkömmlinge KISS OF DEATH (2006), MOTÖRIZER (2008), THE WÖRLD IS YOURS (2010) und AFTERSHOCK (2013) zogen ebenbürtig nach und hielten wochenlang standhaft Stellung auf globaler Ebene.

Nach der Auflösung der ‘Overkill’-Institution gründete Phil Campbell die Gruppe Phil Campbell And The Bastard Sons, mit der er bis heute zwei Alben veröffentlicht hat. Solo- und Nebenprojekte laufen parallel zu dem „Familienunternehmen“ und lassen regelmäßig neues Material des Musikers erwarten. Insofern: Weiter so, cheers und happy birthday, Phil Campbell!