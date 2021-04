Powerwolf kündigen CALL OF THE WILD an

auch interessant

Mit ihren international mehr als nur erfolgreichen Veröffentlichungen haben Powerwolf wahrhaft bewiesen, dass Heavy Metal am Leben ist. Sie sitzen unangefochten auf dem Thron des Genres. 2021 führen die hohen Priester des Heavy Metal ihre unnachahmliche Erfolgsgeschichte fort: Nach ihrem im letzten Jahr erschienenen Best Of-Album (BEST OF THE BLESSED, DE #2) kündigen die Gold- und Platin-Träger nun den Nachfolger ihres 2018er-Nummer 1-Studioalbums, THE SACRAMENT OF SIN, an. Die heilige Messe des Heavy Metal wird den Titel CALL OF THE WILD tragen und am 9. Juli 2021 über Napalm Records erscheinen.

Die Geschichte von Powerwolf, die 2004 ihren Anfang nimmt, mag wie ein Märchen anmuten. Sie ist aber das Resultat einer der am härtesten arbeitenden und unterhaltsamsten Band der Heavy-Metal-Welt. Powerwolf haben nicht nur unzählige Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, auch viele ihrer Alben schossen an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Powerwolf: Heilige Messe im Namen des Heavy Metal

Mit ihrem 2015er-Album BLESSED & POSSESSED konnten Powerwolf erstmals Goldstatus (in Tschechien) erreichen, während der direkte Vorgänger, PREACHERS OF THE NIGHT (2013) auf #1, sowie die DVD THE METAL MASS (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam. Die „Wolfsnächte“ Headlinertour 2018 war nahezu komplett ausverkauft und wurde zu einem einzigen Triumphzug. Ebenso auch die zahllosen Shows auf den Sommer-Festivals, die das Publikum dank der (un)heiligen Messen des Wolfs in ihren Bann zogen.

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Gesang

Falk Maria Schlegel – Orgel

Charles Greywolf – Gitarre

Matthew Greywolf – Gitarre

Roel van Helden – Schlagzeug