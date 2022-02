Slipknot-, Arch Enemy- und Lamb Of God-Sänger in Horrorfilm

Metal und Horror sind zwei Genres, die sich immer wieder berühren — angefangen bei Alice Cooper über Cannibal Corpse und Ice Nine Kills bis hin zum „Fear FestEvil“ von Metallica-Gitarrist Kirk Hammett. Manche Musiker haben sogar schon in Horrorfilmen mitgespielt, darunter Slipknot-Frontmann Corey Taylor. Letzterer spielt nun zusammen mit zahlreichen anderen Metallern in einem neuen Horrorstreifen mit.

Der Film heißt ‘The Virginia Bitches’ — und die Handlung hat sogar einen handfesten Metal-Bezug. So dreht sich der Gruselschocker um eine komplett aus Frauen bestehende Death Metal-Band, die allesamt Vampirinnen sind. Als diese in eine Stadt einfallen, stellt sich jedoch heraus, dass diese voller Kannibalen ist, die von einem Hexenmeister angeführt werden. Schauplatz des Gemetzels ist der imaginäre Ort New Salem, den es bereits im letzten Film von Scott Hansen gibt: ‘Bad Candy’. Hier hat Slipknot-Mann Corey Taylor ebenfalls mitgespielt. Offenbar sollen ein paar aus ‘Bad Candy’ bekannte Figuren wieder auftauchen. Als richtige Schauspieler sind unter anderem Bill Moseley (‘House Of 1,000 Corpses’, ‘The Devil’s Rejects’), Devanny Pinn (‘The Dawn’, ‘The Black Dahlia Haunting’) und Haley Leary (‘Nashville’, ‘Bad Candy’) an Bord.

Sämtliche Metal-Musiker im Cast:

Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

Dallas Taylor (Maylene And The Sons Of Disaster)

Heidi Shepherd (Butcher Babies)

Doyle Wolfgang Von Frankenstein (Misfits)

Corey Taylor (Slipknot)

Randy Blythe (Lamb Of God)

Scott Ian Lewis (Carnifex)

Lajon Witherspoon (Sevendust)

Lucas Mann (Rings Of Saturn)

Das klingt alles herrlich trashig und nach sehr viel Spaß. Wobei es einen Haken an der ganzen Sache gibt: Im Moment suchen Regisseur Scott Hansen und Produzent Chris Dudley (Underoath) noch Gelder, um ‘The Virginia Bitches’ drehen und produzieren zu können. Die zugehörige Crowdfunding-Kampagne findet sich hier. Das Ziel sind rund 350.000 US-Dollar; zusammengekommen sind bislang rund 3.800 Dollar.