S&M2: Metallica veröffentlichen 2. Orchesteralbum

Die zwei Shows, die Metallica am 6. und 8. September 2019 zusammen mit dem San Francisco Symphonieorchester gespielt haben, erscheinen demnächst in den verschiedensten Varianten (siehe Trailer unten). So bringen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo S&M2 am 28. August auf die Märkte dieser Welt. Das Live-Album ist die Fortsetzung von S&M von 1999, bei dem Metallica zum ersten Mal mit Orchester aufgetreten sind.

Mit den beiden jüngeren Konzerten wurde das neue Chase Center in San Francisco eröffnet. Insgesamt 40.000 ausgelassene Fans aus etwa 70 Ländern feierten dabei mit Metallica, den knapp 80 Musikern des Orchesters sowie den Dirigenten Michael Tilson Thomas und Edwin Outwater. Die unterschiedlichen Editionen von S&M2 erscheinen übrigens über das Band-eigene Label Blackened Recordings. Als Produzent hat Greg Fidelman fungiert, der sein Können bereits bei HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT und zuvor bei Slipknot, Slayer und Black Sabbath unter Beweis gestellt hat. Der nun erscheinende Konzertfilm ist eine brandneue Fassung von Regisseur Joe Hutching, der schon bei ‘Through The Never’ mit Metallica zusammengearbeitet hat.

In diesen Ausführungen kommt S&M2 von Metallica:

Deluxe Box (Limited Edition 4LP farbiges Vinyl, exklusives Fotobuch, 2CDs, Blu-ray, Notenblatt, fünf Gitarrenpicks, Poster, Download-Code)

Schwarzes 4LP Set mit Fotobuch und Download-Code

Farbiges 4LP Set mit Fotobuch und Download-Code (exklusiv im Indie-Handel)

2CD Set mit 36-seitigem Booklet

2CD/Blu-ray Set mit 36-seitigem Booklet

2CD/DVD Set mit 36-seitigem Booklet

Blu-Ray

DVD

Digitales Album

Digitaler Film

Die Tracklist von S&M2 von Metallica: