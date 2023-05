Testament: Alex Skolnick muss Tournee vorerst aussitzen

Alex Skolnick, der seit 2005 wieder fest bei Testament dabei ist, verlässt vorerst die Europa-Tournee der Band, bevor sie überhaupt angefangen hat. Grund dafür ist eine Erkrankung seiner Mutter, bei der er ihr zur Seite stehen will, so der Gitarrist.

Statement auf Instagram

Auf Instagram schreibt er: „Liebe Freunde, vor ein paar Tagen schickte ich eine nächtliche ‚Familien-Notfall‘-E-Mail an die Band. Es war 3:00 Uhr morgens. Ich war am Krankenhausbett meiner Mutter auf einem winzigen Stuhl, im Bühnenoutfit, einen weichen Gitarrenkoffer in die Ecke gestopft.“ Skolnick sprang an dem Abend für einen Bekannten bei einem Konzert ein.

Empfehlung der Redaktion Exodus sagen Europatournee ab, Notfall in Gary Holts Familie Thrash Metal Der Bruder von Exodus-Gitarrist Gary Holt ist in Italien angefahren worden. Da sich Holt darum kümmern muss, kommt die Band nicht auf Tour. Weiter schreibt er: „Glücklicherweise sind die Dinge etwas besser geworden, und meine Mutter ist aus der Notaufnahme draußen, in einer bequemeren Umgebung im Krankenhaus, mit einer hoffentlich baldigen Entlassung. Es war gut, dass ich in solch einer turbulenten Woche zu Hause war. Es wurde aber gleichzeitig sehr deutlich, wie viele dringende Angelegenheiten in dieser Situation meine Aufmerksamkeit brauchen. Das alles bedeutet, dass es leider keine Möglichkeit gibt, dass die bevorstehende Testament Tour nicht beeinträchtigt wird.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alex Skolnick (@alexskolnick)

Protokoll

Laut Skolnick hat die Band hat für solche Fälle ein Protokoll, das befolgt wird. „Testament haben unzählige Tourneen hinter sich mit Bands, bei denen ein oder mehrere Mitglieder ersetzt werden mussten, meistens wegen familiärer Angelegenheiten (welche im Lauf des Lebens immer mehr werden). Nachdem die Situation abgeschätzt wurde, ergibt es, wenn sich die Dinge weiterhin positiv entwickeln, am meisten Sinn, wenn ich einen Teil der Tournee aussitze und später wieder dazukomme. Obwohl ich es hasse, Shows zu verpassen/abzusagen (und auch nie habe, sofern ich mich erinnern kann), geht die Familie vor.

Ersatz

Empfehlung der Redaktion Phil Demmel: So empfand er das Vorspielen bei Sepultura Thrash Metal Als mit dem Ausstieg von Max Cavalera der Sängerposten bei Sepultura vakant wurde, probte Phil Demmel als möglicher Nachfolger mit der Band. Der Testament-Gitarrist bedankt sich in seinem Statement auch bei seiner Crew und der Band, die alle eine große Unterstützung waren. Für Skolnick springt auf der Tour jetzt Gitarrist Phil Demmel ein. Demmel ist ehemaliger Machine Head-Gitarrist und half auch schon bei Slayer und Lamb Of God aus, als deren Bands unterbesetzt waren.

Die Testament-Tournee fängt am 26. Mai in Wiesbaden an. Schon vor ein paar Tagen musste sich die Band Exodus wegen eines Notfalls in Gitarrist Gary Holts Familie von der Tour zurückziehen.

