METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast hundertköpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 4: THE NUMBER OF THE BEAST von Iron Maiden

Satans großer Durchbruch! Seit März 1982 ist der Bibelunterricht nicht mehr derselbe; kein Metalhead kann die Offenbarung des Johannes lesen, ohne einen Ohrwurm davonzutragen oder direkt singend aufzuspringen: „Hell and fire was spawned to be released!“. Dabei gibt sich das Quintett – entgegen damaligen Anschuldigungen – keineswegs der Teufelsanbeterei hin, sondern lässt sich lediglich von Büchern, Filmen und Albträumen inspirieren. Egal: Das Biest ist aus dem Sack.

Metal-Hymnen für die Ewigkeit

Mit neuem Sänger, dem vormaligen Samson-Frontmann Bruce ­Dickinson, eröffnen sich Iron Maiden neue Welten und Höhen. Diese hätten sie mit Paul Di’Anno trotz erster Erfolge nie erreichen können. Die opern- bis sirenenhafte, hochvariable Stimme (und das größere Arbeitsethos) des 23-Jährigen passen nahtlos zu den komplexer werdenden Arrangements von Steve Harris. Der melodische Galopper ‘Run To The Hills’, das theatralische ‘Hallowed Be Thy Name’ und der angriffslustige Titel-Song geraten nicht nur zu stilistischen Eckpfeilern, sondern vor allem zu Metal-Hymnen für die Ewigkeit, die seit nunmehr 40 Jahren auf kaum einer Iron Maiden-Setlist fehlen dürfen.

Spätere Re-releases korrigieren den Fauxpas, ‘Total Eclipse’ zugunsten des näher an den Punk-Wurzeln der Band gebauten ‘Gangland’ von der Tracklist zu schmeißen. Melancholisch und dramatisch eifert ‘Children Of The Damned’ dem Black Sabbath-Stück ‘Children Of The Sea’ nach. Lyrisch schlägt die Vorliebe der Jungfrauen für literarische und cineastische Quellen durch.

‘The Prisoner’ ist längst ebenso kultig wie die zugrundeliegende TV-Serie, aus der das Spoken Word-Intro stammt. ‘22 Acacia Avenue’ (inspiriert durch einen Song von Adrian Smiths vorheriger Band Urchin) setzt die lose Reihe um Sexarbeiterin Charlotte fort. Vom energetischen Beginn mit ‘Invaders’ an reihen Iron Maiden, von Produzent Martin Birch perfekt in Szene gesetzt, Ausrufezeichen an Ausrufezeichen.

Die erste Metal-Band in den britischen Charts

THE NUMBER OF THE BEAST ist der genau richtige Impuls für den Metal zur genau richtigen Zeit, als die Altvorderen Black Sabbath ins Straucheln geraten und sich die jungen Thrasher in Übersee erst noch formieren.

Erstmals steht eine Metal-Band an der Spitze der britischen Charts. Bis heute verkaufte sich das Album weltweit zwanzig Millionen Mal. Als Meilenstein des Genres bündelt es überbordende Musikalität, zeitlose Qualitäten und stilprägende Songs, die bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Die Band-Ästhetik und das kongeniale Coverartwork von Derek Riggs gehören untrennbar zum Gesamtkunstwerk. Genauso, wie die Anekdote der Werkstattrechnung Martin Birchs über exakt 666 Britische Pfund. Ein teuflisch starkes Drittwerk. (Sebastian Kessler)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

