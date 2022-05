Die Metal-Alben der Woche vom 06.05. mit Halestorm, Three Days Grace, Ibaraki u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 18.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Agathodaimon, Final Cry und Stabbing Westward.

Dark Funeral Was die Songs angeht, halten es Dark Funeral mit dem alten Motörhead-Motto: einer reicht, plus gelegentlich mal was fürs Herz. Letzteres geschieht bei Dark Funeral in Form von satanischen Stadion-Rockern à la ‘Nail Them To The Cross’ oder aktuell dem fast balladenhaften ‘Let The Devil In’. (Hier weiterlesen) Eric Wagner Die instrumentale Basis für die charakteristische Stimme des amerikanischen Doom Metal-Urgesteins legen stimmig wie gekonnt diverse Gastmusiker, deren Wege sich über die Jahre hinweg mit denen des Protagonisten überschnitten. (Hier weiterlesen) Ronnie Atkins Dass der 57-Jährige nach zunächst vermuteter Heilung inzwischen wieder und weiterhin mit seiner Krebs­erkrankung im…