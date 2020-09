Die Metal-Alben der Woche vom 18.09. mit Ace Frehley, Napalm Death, Finntroll u.a.

Ace Frehley

Mit ‘Good Times Bad Times’ borgt sich der einstige Kiss-Gitarrist gleich zu Beginn einen der besten Album-Opener direkt vom Led Zeppelin-­Debüt und beschließt sein Hommage-Album mit ‘We Gotta Get Out Of This Place’ von den Animals als ultimativem Rausschmeißer – zumindest fast, wäre da nicht… (hier weiterlesen)

ORIGINS VOL. 2 bei Amazon

Komponiert hat Bassmonster Shane Embury, und gemeinsam mit Barney Greenway auch getextet. THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM ist daher naturgemäß etwas anders ausgefallen als die letzten Napalm Death-Alben. Das komplette Review findet ihr hier.

THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM bei Amazon

Statt eines Gefühls der Übersättigung und Pflichterfüllung herrscht Vorfreude auf das erste Finntroll-Album seit sieben Jahren! Und die Erwartungen werden nicht enttäuscht, denn… (hier weiterlesen)

VREDESVÄVD bei Amazon

