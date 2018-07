Die Metal-Alben der Woche vom 27.7. mit Halestorm, Otep, Dee Snider u.a.

Decline Of The I

ESCAPE stellt das abschließende Werk einer Trilogie dar, lyrisch primär beeinflusst durch die Arbeiten des Philosophen und Chirurgen Henri Laborit. (Mehr über den Mut zum Experimentellen lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=sWPIh_WGokI Video can’t be loaded: DECLINE OF THE I – Escape (Official Album Stream) (https://www.youtube.com/watch?v=sWPIh_WGokI)

Halestorm

Entsprechend selbstbewusst klingt VICIOUS: Ein Album, das Halestorm noch mehr in Richtung Radio-Rock rückt. Das ist einerseits nachvollziehbar, weil das kommerzielle Potenzial des Quartetts enorm ist, und andererseits bedauerlich, weil die Band damit freiwillig das gewisse Etwas opfert. (Welche Schwächen dieses Album hat, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=HPAljo_ETtA Video can’t be loaded: Halestorm – Vicious [Official Visualizer] (https://www.youtube.com/watch?v=HPAljo_ETtA)

Otep

Zugegeben: Politisch motivierte Bands können echt anstrengend sein, wenn ihre Botschaft die musikalischen Inhalte zur Seite drückt. (Warum KULT 45 dennoch überzeugt, könnt ihr hier nachlesen)

https://www.youtube.com/watch?v=VuWFWNxZ1JA Video can’t be loaded: OTEP – To The Gallows (Official Lyric Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=VuWFWNxZ1JA)

Redemption

Mit dem Sängerwechsel und zwei Jahre nach der Veröffentlichung des sehr persönlichen Albums THE ART OF LOSS geht auch eine musikalische Kurskorrektur einher. (In welche Richtung korrigiert wurde, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=QQKHm_l-vcc Video can’t be loaded: Redemption „Someone Else’s Problem“ (OFFICIAL VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=QQKHm_l-vcc)

Dee Snider

Der Hatebreed-Frontmann und Snider-Bewunderer Jamey Jasta hat seinem Idol ein extrem schnittiges, druckvoll-modernes Metal-Album auf den Leib geschneidert. (Wie Snider seine Rolle als Interpret umsetzt, könnt ihr hier nachlesen)

https://www.youtube.com/watch?v=hljBz0zTEKQ Video can’t be loaded: DEE SNIDER – Become The Storm (Official Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=hljBz0zTEKQ)

Venues

Venues wechseln gekonnt zwischen alternativem Rock und modernen Metal-Strukturen, packen diesen Mix in zeitgeistige Arrangements und flankieren ihn mit männlich-weiblichem Zwiegesang. (Was das Problem dabei ist, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=qAd67X3Jglg Video can’t be loaded: VENUES – We Are One (OFFICIAL VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=qAd67X3Jglg)

ZSK

Das Comeback-Album HERZ FÜR DIE SACHE (2013) war schon ein gutes Ding, das nun mit dem fünften Album HALLO HOFFNUNG eine mehr als gelungene Fortsetzung findet. (Mehr über den „Punk Rock-Höhepunkt des Jahres“ lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=9OhTvpugHN4 Video can’t be loaded: ZSK – Hallo Hoffnung (Offizielles Video) (https://www.youtube.com/watch?v=9OhTvpugHN4)

