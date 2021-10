Die Metal-Alben der Woche vom 29.10. mit Whitechapel, Mastodon, Running Wild u.a.

1 von 20 Ad Infinitum CHAPTER II – LEGACY

2 von 20 Archspire BLEED THE FUTURE

3 von 20 Bad Wolves DEAR MONSTERS

4 von 20 Bastarður SATAN'S LOSS OF SON

5 von 20 Beast In Black DARK CONNECTION

6 von 20 Be'lakor COHERENCE

7 von 20 Betontod PACE PER SEMPRE

8 von 20 Joe Bonamassa TIME CLOCKS

9 von 20 Jerry Cantrell BRIGHTEN

10 von 20 Ghost Bath SELF LOATHER

11 von 20 Helldrifter LORD OF DAMNATION

12 von 20 Kayo Dot MOSS GREW ON THE SWORDS AND PLOWSHARES ALIKE

13 von 20 Letzte Instanz EHRENWORT

14 von 20 Lucifer LUCIFER IV

15 von 20 Mastodon HUSHED AND GRIM

16 von 20 Monolord YOUR TIME TO SHINE

17 von 20 David Reece BLACKLIST UTOPIA

18 von 20 Running Wild BLOOD ON BLOOD

19 von 20 Thulcandra A DYING WISH

20 von 20 Whitechapel KIN Previous Image Next Image

Musikalisch zeigt KIN die US-Band noch variabler als zuvor – neben den unverkennbar harten Death Metal-Wurzeln und -Growls der Band gibt es erneut Klargesang zu hören, der die Band fast in Alternative-Gefilde führt, nur um dann mit brutalen Blasts gegenzusteuern oder in ‘A Bloodsoaked Symphony’ hart durchs Midtempo zu schleifen. (Hier weiterlesen)

Mastodon HUSHED AND GRIM: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion

Als Doppelalbum mit quasikonzeptuellem Subtext (der Tod von Manager Nick John) fällt HUSHED AND GRIM naturgemäß komplex und kontemplativ aus. Dramaturgisch durchdacht und mit allerhand auflockernden stilistischen Querschlägern tappt die Band aus Atlanta trotz viel schwerem Gefühlsballast nicht in die Überflussfalle, sondern beherzigt Mastodons bisheriges Mammutwerk auf über 85 Minuten Albumlänge einen wichtigen poetischen Leitsatz aus dem titelinspirativen ‘Vom Winde verweht’: „Vergeude die Zeit nicht, sie ist der Grundstoff des Lebens“. Frank Thießies (6 Punkte)

Mastodon zeigen auch auf HUSHED AND GRIM, dass sie unvergleichlich sind – aber: Die Brillanz früherer Werke erreicht diese Scheibe nicht. Möglicherweise ist meine Erwartungshaltung in Bezug auf diese Band einfach zu hoch. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Für Lieder wie ‘Skeleton Of Splendor’ oder ‘Teardrinker’ würden andere Bands ihre Mutter verkaufen (für den Soundcheck-Sieg sowieso), aber HUSHED AND GRIM kommt vergleichsweise spät ins Rollen. Matthias Weckmann (5 Punkte)

Mastodon waren schon immer ein Band, die sich involviert hat, und ein Spiegel dessen, was um sie herum passiert. Und so ist HUSHED AND GRIM auch ein Zeugnis dessen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Mal zweifelnd, mal zornig, sehr selten euphorisch, oft eigensinnig. Unverwechselbar Mastodon, herrlich unangepasst und authentisch. Dennoch: Da kommt noch mehr, wenn sie wieder ganz sie selbst sein können. Petra Schurer (6 Punkte)

Die Herausforderung ist eine ähnliche wie kürzlich bei SENJUTSU: So. Viel. Musik. Doch während das Iron Maiden-Album trotz Komplexität auch nebenher reinfließen und wachsen kann, möchte HUSHED AND GRIM aktiv erarbeitet werden. Zum Glück setzen Mastodon immer wieder glänzende Haken (‘Skeleton Of Splendor’, ‘Teardrinker’), an denen man sich beim Erkunden dieses Prog-Sludge-Ungetüms orientieren und entlanghangeln kann, bis man die gesamte Glorie erfasst. Sebastian Kessler (5,5 Punkte)

Lest hier die komplette Review von HUSHED AND GRIM

Natürlich bleiben Running Wild ihrer Piratenseele treu. Innovationen werden in homöopathischen Dosen verabreicht, dazu zählt die gediegene Rock-Ballade ‘One Night One Day’ ebenso wie der über zehnminütige Rausschmeißer ‘The Iron Times 1618-1648’, in dem Rolf episch den Dreißigjährigen Krieg thematisiert. (Hier weiterlesen)

Streitfall: Beast In Black DARK CONNECTION

DARK CONNECTION spaltet die Geister. Matthias Mineur findet alles zuckrig und cheesy. Er schreibt in seiner Review, dass „manches – auch textlich – zu sehr nach Dieter Bohlen/Thomas Anders klingt (man höre und beurteile bitte selbst die Strophe von ‘Highway To Mars’, den Sound und das Opening-Lick von ‘One Night In Tokyo’, das unsägliche ‘Moonlight Rendezvous’ und das Michael Jackson-Cover ‘They Don’t Care About Us’ in ihrer Gesamtheit.“

Sebastian Kessler hingegen ist von dem Album angetan und erklärt aus seiner Sicht: „Noch beeindruckender als die Ohrwurmdichte ist nur Yannis Papadopoulos, der alles zwischen kriegerischen Schlachtgesängen und seidenzartem Säuseln abdeckt. Die Gefahr, dass Anton Kabanen mit seiner Battle Beast-Nachfolge-Band den Bogen überspannen könnte, ist durchaus gegeben.“

