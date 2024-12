Editorial METAL HAMMER 01/2025

Liebe Metalheads,

in der Ausgabe der Rückblicke muss auch Raum sein, nach vorne zu blicken. Vor allem am Ende des großen Jubiläumsjahres: Im umfangreichen Jahresrockblick erinnern wir an die Höhepunkte, besten Alben und größten Geschichten aus 2024, und damit selbstverständlich auch an die Feierlichkeiten zu 40 Jahren METAL HAMMER. Doch wie geht es weiter? Schon mit einem Hör auf die Releases zum Jahreswechsel muss man sich um Metal 2025 keine Sorgen machen: Bands wie Subway To Sally oder Dominum setzen noch im Dezember abschließende Ausrufezeichen; im Januar zünden The Halo Effect und Hämatom erste Feuerwerke, gefolgt von (allein für die ersten fünf Wochen) angekündigten Alben von Dream Theater, Avantasia, Destruction, Grave Digger, Jinjer, Mantar…

Wann hatten wir zuletzt einen derart namhaften und prall gefüllten Jahresbeginn in Aussicht? Derart geht es nicht nur in den physischen und virtuellen Plattenregalen weiter, sondern auch auf den Bühnen: Schon jetzt schüren Tourneeankündigungen von unter anderem Bullet For My Valentine und Trivium, Opeth, Iron Maiden sowie Parkway Drive Vorfreude auf die anstehenden Monate.

Metal ist lebendig wie eh und je, und wird uns nicht nur durch das kommende Jahr, sondern gewiss auch die kommenden 40 Jahre tragen. METAL HAMMER begleitet euch selbstverständlich auch durch 2025, sorgt für Übersicht, gibt Empfehlungen, ermöglicht exklusive Einblicke und hört eure Stimmen.

Gratulationen

Wenn ihr uns unterstützen (und obendrein einzigartige Vorteile genießen) möchtet: Alle Abo-Angebote findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo, einen kleinen Auszug auch auf Seite 14. Darüber hinaus sind wir auf (ziemlich) allen digitalen Wegen für euch da – immer aktuell auf der Website, schön sortiert als Newsletter in eurem Postfach (www.metal-hammer.de/newsletter), direkt aufs Smartphone über unseren WhatsApp-Kanal und via Social Media sowie ins Ohr überall dort, wo es Podcasts gibt.

Zu gucken gibt es auch etwas: Dutzende von Metal-Helden und -Heldinnen gratulierten METAL HAMMER zum 40. Geburtstag und zur 500. Ausgabe, darunter Mitglieder von Amon Amarth, Iron Maiden, Nightwish, Guns N’ Roses, Slipknot, Epica, Manowar, Powerwolf und viele mehr. Das Video findet ihr unter www.metal-hammer.de/40jahre, wo wir alle Rückblicke, Jubiläums-Podcasts und die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten zusammengefasst haben.

Ob im Rückspiegel oder mit Blick nach vorne – wir wünschen euch viel Spaß mit:

PS: Ein Heft 2024 verpasst? Unter www.metal-hammer.de/shop könnt ihr alle nachbestellen, mit Ausnahme der restlos ausverkauften 500. Jubiläumsausgabe 07/2024.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

