Editorial METAL HAMMER 08/2025

Das Editorial von METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025 entstand bereits wenige Wochen vor dem Tod von Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne.

Liebe Metalheads,

früher war alles besser? Gewiss war früher vieles anders. Manches einfacher. Einiges toller. Schon allein: Es gab Black Sabbath! Wer dieses Heft in den Händen hält, hat das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Co. am 5. Juli (auf die ein oder andere Weise) garantiert miterlebt. Das gilt nicht unbedingt für das Ende von Motörhead.

Es ist noch keine zehn Jahre her, seit Ian Fraser Kilmister diese Welt verlassen hat. Seit dem tragischen 28. Dezember 2015 ist jedoch eine neue Generation von Rockern und Metalheads herangewachsen, die Lemmy nur aus Geschichten und Aufzeichnungen kennt. Doch das Erbe lebt weiter: Lemmy und Motörhead sind präsent wie eh und je, unsterblich in ihrer Musik, in niedergeschriebenen Interviews sowie durch Erinnerungen an eine unvergleichliche Karriere. Dieses Vermächtnis gilt es zu bewahren und – 50 Jahre nach der Band-Gründung – zu feiern. Dies tun wir in unserer ausführlichen Titelgeschichte, in der METAL HAMMER-Autor und Motörhead-Intimus Frank Thießies 50 Fakten, Anekdoten, Geheimnisse und Lebensweisheiten von Lemmy und seinen Mitstreitern für euch zusammengestellt hat (ab Seite 18). Damit nicht genug präsentieren wir zusammen mit den Nachlassverwaltern der Band eine exklusive 7“-Single. Die darauf enthaltenen Live-Aufnahmen sind bisher weltweit unveröffentlicht! ­‘Motörhead’ hört ihr aus Ludwigshafen 1982, noch mit Phil Taylor am Schlagzeug; ‘We Are Motörhead’ fängt das Trio aus Lemmy, Mikkey Dee und Phil Campbell während einer Hochphase in London 2003 ein. Viel Freude mit diesem edlen Sammlerstück!

Verluste und Nachrücker

Trotz des Verlusts von Lemmy und Motörhead darf nicht alles schwarzgemalt werden. Andere Urväter des Rock wie AC/DC oder die Scorpions spielen unaufhaltsam groß auf – wir haben die Show der Australier sowie das Konzert zum 60. Jubiläum der deutschen Exportschlager-Rocker besucht. Auch jüngere Bands wie Linkin Park füllen längst Stadien, Bring Me The Horizon und Slipknot headlinen Rock am Ring, das Rockharz versammelt generationenübergreifende Helden von King Diamond bis Heaven Shall Burn – unsere Eindrücke des frühen Festival-Sommers (mit Temperaturen zwischen 6 und 38 Grad) teilen wir mit euch im Heft.

Für frische Klänge in den Playlists und Plattensammlungen sorgen analog dazu Legenden wie Alice Cooper, gestandene Rockerinnen und Rocker wie Halestorm, Aufsteiger wie Lord Of The Lost und Feuerschwanz sowie Durchstarter wie Babymetal und Baest – Reviews und aufklärende Features zu deren neuen Alben findet ihr in diesem Magazin!

Monsterstark

Apropos nur hier: Anlässlich des neuen Helloween-Albums GIANTS & MONSTERS haben wir uns mit den Melodic Metal-Giganten zusammengetan, um METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 (ab 22.8. am Kiosk) eine monsterstarke Vinyl-Single beizulegen: Die brandneue Single-Auskopplung 'This Is Tokyo' gibt es einzig und allein hier in physischer Form, den Klassiker 'Future World' in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite – erstmals auf 7".

Begleitet wird die Schallplatte von einer umfangreichen Helloween-Titel-Story. Und vom weltweit umfangreichsten Nachbericht des Wacken Open Air 2025. Wir freuen uns darauf, euch auf dem Acker zu sehen!

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

