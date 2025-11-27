Die Kawaii-Metal-Band Babymetal macht für ‘Resident Evil’ gemeinsame Sache mit dem japanischen Videospiel-Entwickler Capcom.

Metal und Videospiele gehen oft einander Hand in Hand. Das trifft nicht nur für etliche Konsumenten zu, sondern ebenso für die Macher. Im Rahmen des 30. Jubiläums der Horror-Reihe ‘Resident Evil’ kooperiert Entwickler Capcom nun mit der Kawaii Metal-Band Babymetal und gab erste Details bekannt. Babymetal meets Capcom Egal, ob der Zombie-Modus in mehreren ‘Call Of Duty’-Ablegern, das humoristische Tower Defense-Spiel ‘Pflanzen gegen Zombies’ (2009) oder die Sci-Fi-inspirierten Gruselwelten von ‘Dead Space’ (2008, Remake: 2023): Wiedergänger und Videospiele haben eine gleichermaßen lange wie umfangreiche gemeinsame Geschichte. Doch unter allen Titeln gibt es wohl keinen, der diese Überschneidung so geprägt hat,…