Die Beerdigung von Ozzy Osbourne liegt schon einige Tage zurück. In Interview bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“ berichtete nun Metallica-Bassist Robert Trujillo, welcher einst in der Band des „Prinzen der Dunkelheit“ spielte und an der Trauerfeier teilnahm, von der Beisetzung. Insgesamt erwiesen 110 Freunde und Angehörige dem Black Sabbath-Frontmann die letzte Ehre, darunter Rob Zombie, Zakk Wylde, Marilyn Manson und Corey Taylor (Slipknot).

Magischer Moment

„Es war eine kleine Gruppe Leute, aber sehr, sehr wunderschön“, rekapituliert der frühere Suicidal Tendencies-Tieftöner. „Gewiss war es sehr traurig, aber gleichzeitig waren manche der Reden sehr lustig, wie man sich vorstellen kann. Und es gab eine Menge Tränen. Black Sabbath schlossen es mit ihrer Rede ab, vor allem Geezer Butler, der in Tränen ausbrach. Er hatte offensichtlich eine schwere Zeit, doch dann kam er nach vorne und lieferte eine fantastische Grabrede ab. Es hatte schon länger als eine Stunde vor dem Beginn der Beerdigung angefangen zu regnen. Das ging während der Trauerfeier zunächst weiter, dann änderte sich das Wetter und verschiedene Dinge passierten.

Als Kelly Osbourne [die Tochter von Sharon und Ozzy Obsourne — Anm.d.R.] sang, wehte der Wind ihre Worte hinweg. Es war fast so, als ob Ozzy seine Späße mit ihr trieb. Und als Geezer sprach, kam tatsächlich die Sonne heraus. Ich mache keine Scherze. Da kam wirklich die Sonne heraus — und von da an war es wunderschön. Es war ein magischer Moment. Klar, war es traurig, doch gleichzeitig kamen Erinnerungen hoch. Urplötzlich gab es Gelächter — nach dem Motto: ‚Ich erinnere mich an dies’ und ‚Ich erinnere mich an das’. Es gab so viele Geschichten. […] Ich bin froh, dass meine Frau Chloe und ich hingegangen sind, das miterlebt haben und diesen Augenblick mit der Familie teilen konnten. Es war echt wunderschön.“

Laut der New York Times starb Ozzy Osbourne an einem Herzinfarkt. Mit hinein spielte sicher, dass die Heavy Metal-Ikone an Atherosklerose und Parkinson litt.

