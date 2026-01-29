Im Sommer erscheint der Film ‘Di’Anno: Iron Maiden’s Lost Singer’, der die letzten Lebensjahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di’Anno begleitet. Der verantwortliche Regisseur Wes Orshoski ist unter anderem für die Filme ‘Lemmy’ (2010) und ‘The Damned: Don’t You Wish That We Were Dead’ (2015) bekannt. Die Filmarbeiten begannen 2017, und nun soll die Dokumentation via Cleopatra Entertainment erscheinen.

Tiefpunkt

Im Dokumentarfilm kommen auch unter anderem Metallica-Frontmann James Hetfield, Kiss-Bassist Gene Simmons sowie Iron Maiden-Bassist Steve Harris zu Wort. Außerdem Mitglieder von Exodus, Slayer, Megadeth, Overkill und Sepultura. Der Film stellt dar, wie zwei Iron Maiden-Fans Di’Anno „am tiefsten Punkt seines Lebens“ kennenlernen und sich daraufhin bemühen, seine Gesundheit und Karriere wieder herzustellen.

Die Macher schreiben: „Seit Mitte der Zweitausendzehnerjahre war Di’Anno auf einen Rollstuhl angewiesen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in der COVID-19-Pandemie drastisch, woraufhin zwei Fans für ihn eine Crowdfunding-Aktion ins Leben riefen.

Hoffnung

Er zog nach Kroatien, wo er dank diesen Fans und den dortigen Ärzten eine dramatische Wendung hinlegte, während ihm das Geld ausging, er sich mit seinen ehemaligen Maiden-Band-Mitgliedern traf und sich verliebte. Nach einiger Zeit kehrte er heroisch und dramatisch auf die Bühne zurück“, heißt es weiter.

Orshoki kommentiert: „Jahrelang gab es kaum etwas zu filmen. Paul wartete auf Operationen, welche die Ärzte in England nicht zuließen. Er war an einem unglaublich düsteren Ort. Aber sobald er nach Kroatien kam, gaben ihm Fans und Ärzte die Hoffnung, die er so verzweifelt suchte. Ich wollte einen Film machen, der wie keine andere Rock-Dokumentation zuvor ist. Am Ende haben wir das geschafft.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paul Di’Anno erlangte in erster Linie durch seine Arbeit mit Iron Maiden Bekanntheit. Er sang auf ihrem Band-betitelten Debüt (1980) und KILLERS (1981). Daraufhin verließ er die Band und wurde durch Bruce Dickinson ersetzt. Di’Anno starb am 21. Oktober 2024 im Alter von 66 Jahren.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.