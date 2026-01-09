Drei Meter Feldweg live on tour

Gene Simmons meint, der ehemalige Kiss-Schlagzeuger Peter Criss hatte nichts mit dem Schreibprozess an dem Erfolgshit ‘Beth’ zu tun.
Gene Simmons ist nicht gerade dafür bekannt, sein Umfeld mit seinen Meinungen zu verschonen. Auch im Interview mit Professor Of Rock, nimmt der Kiss-Bassist kein Blatt vor den Mund. Er behauptet, Peter Criss (der ehemalige Schlagzeuger der Schminke-Rocker) sei nicht am Schreibprozess der Ballade ‘Beth’ beteiligt gewesen sein, obwohl sein Name in den Credits steht. Zeit, für die Wahrheit Simmons meint: "Okay, Kinder. Ihr seid nun alle erwachsen, deswegen ist es an der Zeit, für die Wahrheit. Fakt ist: Ich liebe Peter. Wir alle tun das. Familien sind komplex. Ich kenne keine Familie, die nicht streitet, sauer wird, manchmal Jahrzehnte nicht…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.