Das Wacken Open Air ist eine feste Metal-Institution und feiert 2019 sein 30. Jubiläum. Hier gibt es alle wichtigen Infos!

Datum Das Wacken Open Air findet vom 01. bis zum 03. August 2019 statt. Veranstaltungsort Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Für Wacken 2019 gibt es ein „3 Day All In“-Ticket, welches 220 EUR kostet (inkl. Gebühr, zzgl. Versandkosten und Systemgebühr). Pro Person können maximal fünf Tickets bestellt werden. Zusätzlich dazu kann das „Wacken Open Air 2019“-Special-Shirt für 16,99 EUR als Bundle dazu bestellt werden. Die Hanse Merkur bietet zum Preis von 9,50 € eine…